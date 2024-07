Sonia Ferrer sentencia a Escassi: "No querría tenerle como enemigo"

Nueva reacción al escándalo protagonizado por Álvaro Muñoz Escassi tras verse implicado en un intento de extorsión por parte de una mujer transexual con la que habría sido infiel a María José Suárez. Esta persona, presuntamente, envió un correo electrónico a la modelo para contarle que había tenido una relación sexual con su novio y reclamarle los 1500 euros que supuestamente le debía el sevillano "por unos servicios" si no quería que hiciese pública esta historia. Un culebrón del que todavía nos quedan muchos capítulos por ver -el siguiente podría ser una entrevista de la Miss España 1996 respondiendo a Escassi después de que asegurase que tenían una "relación abierta"- y sobre el que se ha pronunciado Sonia Ferrer en el programa 'En boca de todos'. La presentadora, que mantuvo una relación de algo más de un año con el jinete, al que conoció en 2012 en el concurso 'Mira quién salta', ha roto su silencio y no ha dudado en sentenciar a su exnovio confesando que no es alguien a quien querría tener "como enemigo". "Álvaro ha hecho lo que tenía que hacer y es denunciar a esta persona que le está extorsionando. Yo creo que la persona que le está extorsionando no le conoce y no sabe con quién se está metiendo y probablemente salga perdiendo" ha advertido a la mujer transexual con la que Escassi fue desleal a María José. "Lo mejor que podía hacer era adelantarse y contar su verdad" ha añadido. Lejos de quedarse ahí, Sonia se ha preguntado en voz alta si no es "sorprendente" que el jinete, "habiendo dejado tantos 'cadáveres' en el camino", nadie salga hablando mal de él. Y, como ha reconocido, no ha querido entrar en detalle sobre este motivo porque Álvaro no es alguien a quién le gustaría tener "como enemigo". Respecto a la relación del jinete y María José, la tertuliana cree que "solo era una relación abierta por parte de él". "No conozco la relación que tenían por lo que no puedo valorarla, no sé si es una relación abierta, ella ha dicho que no lo era, por lo que creo que solo era abierta por parte de él" ha sentenciado. Y aunque su intención es mantenerse al margen de esta polémica, Sonia ha atizado a Escassi confesando que "desde luego yo no me metería con él porque o no tiene escrúpulos o sabe muy bien salir de las situaciones y es un superviviente, hay muchas maneras de verlo".

