Hablamos con 'Mariachi Vargas' y nos cuentan cómo es trabajar con Luis Miguel

Hace unos días pudimos hablar con 'Mariachi Vargas' minutos antes de unirse a Mocedades en un concierto en el Teatro Real de Madrid y nos confesaban que "es algo que hemos preparado ya hace unos cuantos meses y estamos emocionados, estamos con toda la gente invitándola a que no se pierda en este 20 de julio un concierto inolvidable, genial". Después de haber trabajado con Luis Miguel, Mariachi Vargas nos explicaba cómo es trabajar con el artista en su gira: "Él es un cantante fenomenal, él es un fuera de serie y nosotros siempre contentos de estar al lado de él en el escenario". Y es que, tal y como nos explicaba este integrante, "la parte del Mariachi es una parte muy importante en el concierto, donde la gente lo disfruta muchísimo y nosotros orgullosos, imagínate, nosotros como mexicanos poder ir a muchas partes del mundo y tocar la música de México, para nosotros nos sentimos muy muy contentos". Además, nos aseguraron que les une con el cantante "una gran amistad, desde el primer disco 'México en la piel' y 'México por siempre, que Mariachi Vargas hizo las dos producciones que tiene con Mariachi y Luis Miguel', las hicimos nosotros y bueno, nosotros nos sentimos muy contentos y él es muy buena persona con nosotros". Y... ¡atención! porque también nos desvelaron que "he tenido la oportunidad de conocerla y bueno ella es bella en todos los sentidos bella por dentro, bella por fuera, una dama, elegancia, clase, la verdad es que nosotros estamos también enamorados de Paloma". Por último, también opinó sobre la actuación de Isabel Pantoja junto a mariachis en algunas de sus canciones, como por ejemplo con 'Así fue': "La hemos escuchado y la verdad que se escucha muy muy linda su voz con la música del mariachi". Mariachi Vargas se une a Mocedades en un concierto en el Teatro Real: "es algo que hemos preparado ya hace unos cuantos meses y estamos emocionados ya ahorita que estamos aquí en el Teatro Real, estamos en Madrid, estamos con toda la gente invitándola a que no se pierda en este 20 de julio un concierto inolvidable, genial".

