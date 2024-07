Deep Purple regresa a Montreux, el humo vuelve a cubrir el agua

Antonio Broto

Montreux (Suiza), 8 jul (EFE).- Es una plaza de sobra conocida para Deep Purple, que ha actuado ya seis veces en Montreux, pero el concierto de esta noche fue especial porque por primera vez tocaron en un escenario sobre el agua del Lago Lemán, el mismo que les inspiró hace más de medio siglo su canción más icónica, el 'Smoke on the Water'.

Algo de humo generó el espectáculo de esta noche, en la 58ª edición del festival de jazz, pop y rock más señero de Centroeuropa, pero esta vez no provino del incendio en el Casino de Montreux, como aquel del que la banda británica fue testigo en 1971, cuando actuaban en el teatro del establecimiento junto a Frank Zappa.

Como la misma letra de la canción relata, "un idiota con una bengala" inició el fuego que se extendió por todo el casino, que los artistas tuvieron que evacuar para verlo poco después arder por completo desde la habitación de su hotel, embelesados por el que según los artistas era el fuego más grande que habían visto jamás.

Tres de los cinco componentes que formaban Deep Purple en aquel entonces, el vocalista Ian Gillan, el bajo Roger Pearce y el batería Ian Paice (único que ha estado en todas las formaciones de la banda desde su nacimiento en 1968) se dieron cita esta noche en Montreux.

Cuando Pearce inició esta noche el clásico riff que da comienzo al 'Smoke on the Water', quizá el más famoso y tocado de la historia, el público estalló de júbilo, aunque a decir verdad los integrantes del grupo no parecieron darle demasiada importancia al tema, como si Montreux no estuviera especialmente ligado a él.

Gillan, quien charló con el público entre canción y canción y hasta hizo algún comentario nostálgico, no recordó ante el público nada de aquel incidente de 1971, quizá porque ya lo cuenta todo en la canción.

Ni siquiera fue el tema con el que cerró el concierto la banda en esta velada, ya que tras ella vinieron las no menos míticas 'Hush' (que ha vivido una segunda juventud tras ser rescatada por Quentin Tarantino en su última película, 'Once Upon a Time in Hollywood'), y 'Black Night'.

Antes, la banda británica también rescató otros clásicos setenteros como 'Highway Star', 'Into the fire', 'Lazy' o 'Space Truckin', pero empeñados en no encasillarse también sacaron temas de este siglo como 'Uncommon Man', dedicada al fallecido miembro de la banda Jon Lord, o 'Portable Door', de este mismo año.

Deep Purple había actuado con anterioridad en Montreux, pero lo habitual es que lo hiciera en el Auditorio Stravinski, que al estar este año en obras ha obligado a los organizadores a crear un escenario para este año sobre el lago, en la plaza principal de Montreux (vallada para la ocasión), que ha permitido esta vez la especial unión entre la banda y el agua que les inspiró.

Como es habitual en Montreux, los grandes conciertos nocturnos convocan a dos estrellas cada noche, y antes de Deep Purple el turno fue para otro rockero que se consagró en los 70 y sigue igual de activo que entonces, Alice Cooper, quien dio tanto espectáculo como siempre.

El de Detroit se puso una pitón auténtica como bufanda para cantar 'Snakebit'", una camisa de fuerza para su 'Ballad of Dwight Fry', y en 'Love the Dead', como en otros conciertos de sus giras, se fingió su ejecución mediante guillotina, mientras una María Antonieta muy glam sostenía su supuesta cabeza ensangrentada para regocijo del público.

Cooper también logró que el público se retrotrajera a los 70, y casi todo su repertorio de la noche fue de esa época, incluyendo clásicos como'"Under My Weels', 'Billion Dollar Baby', 'Go To Hell', o el eterno 'Elected', indispensable en un año electoral para su país como este, así que volvió a disfrazarse de aspirante a la presidencia norteamericana para intentar convencer a los votantes.

Actuando a pocos metros de la estatua de Freddy Mercury de Montreux (otro músico muy ligado a la localidad, ya que Queen grabó allí muchos de sus discos), Cooper y Deep Purple protagonizaron una de las jornadas más rockeras de un festival que durante más de dos semanas, del 5 al 20 de julio, trae a grandes estrellas de todo el mundo a orillas del Lago Lemán.

Duran Duran, Soft Cell, Janelle Monáe, Kraftwerk, Sting, Massive Attack, Zucchero, PJ Harvey, Lenny Kravitz o Rag'N'Bone Man son otras estrellas de esta edición, que también recupera, por las mencionadas obras en los escenarios habituales, los conciertos en el casino local, aunque el actual es muy diferente del que se quemó en 1971. EFE

