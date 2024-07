Ascienden a casi 30 los muertos y a más de 100 los heridos por los "masivos" ataques rusos en Ucrania

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha informado que son ya 27 los muertos por los "masivos" ataques que el Ejército ruso ha estado lanzado a lo largo de la mañana de este lunes, dejando a su vez más de cien heridos, entre ellos varios menores de edad que se encontraban en un hospital infantil en Kiev. En una nueva actualización de la situación, Zelenski ha contado en una rueda de prensa en Varsovia junto al primer ministro polaco, Donald Tusk, que los ataques han alcanzado varias ciudades, entre ellas Kiev, Dnipró, Krivói Rog, y varias más situadas en la provincia de Donetsk. "Más de cien personas resultaron heridas y hasta el momento se sabe que 27 personas han muerto en estos ataques", uno de los cuales, ha denunciado, ha golpeado el Hospital Ojmatdit de Kiev, "uno de los más importantes" no sólo de Ucrania, sino también de toda la región, mientras los niños recibían diálisis. Horas antes, Zelenski había denunciado que el Ejército ruso había lanzado "más de 40 misiles" sobre varias ciudades, entre ellas Sloviansk, Kramatorsk, así como las ya citadas. Los ataques más mortíferos se han registrado en Kiev, donde 17 personas han muerto y más de 60 han resultado heridas; y en su Krivói Rog natal, donde se han confirmado una decena de fallecidos y otros 50 heridos. Rusia "debe responder plenamente por todos sus crímenes: contra personas, niños, contra la humanidad en general. Es muy importante que el mundo no guarde silencio sobre esto y que todos vean lo que Rusia es y lo que hace", ha reclamado Zelenski. Una de estas instalaciones dañadas ha sido el Hospital Ojmatdit de Kiev. El alcalde de la capital, Vitali Klitschko, ha confirmado la muerte de dos personas, una de ellas médico del centro, además de 16 heridos, siete de los cuales son menores de edad. Mientras tanto, en la ciudad de Pokrovsk, en la provincia de Donetsk, son tres los fallecidos, tal y como ha señalado su gobernador, Vadim Filashkin, mientras que en Dnipró se ha confirmado una víctima mortal más, así como seis heridos. UCRANIA PROMETE REPRESALIAS Desde los servicios de Inteligencia de Ucrania han adelantado que tomarán represalias contra Rusia en respuesta a estos ataques. Así, uno de sus portavoces, Yevgeni Yerin, ha asegurado que harán "todo lo posible" para destruir todos los objetivos del enemigo que puedan dañar a la población ucraniana. "Sólo puedo decir con seguridad una cosa: habrá respuesta", ha prometido Yerin, quien ha subrayado que todas las instalaciones rusas, ya sean o no militares, que se utilizan para infligir daños a los ucranianos son un "objetivo legítimo", según recogen agencias de noticias ucranianas. Por su parte, para el primer ministro de Ucrania, Denis Shmigal, las consecuencias de estos nuevos ataques son una muestra de lo urgente que es seguir recibiendo por parte de sus socios internacionales sistemas de defensa aérea. "En Kiev los rusos han atacado un centro médico infantil (...) fragmentos de un misil han daños edificios residenciales. Hay muertos y heridos. En Krivói Rog un ataque ha golpeado a unas instalaciones industriales. Dnipró, Kramatorsk, Sloviansk, están siendo atacadas", ha recapitulado Shmigal. "Nuestras fuerzas de defensa aérea derribaron la mayoría de los misiles, lo que salvó muchas vidas. Ucrania pide a sus socios que proporcionen sistemas más modernos para proteger las ciudades pacíficas del terrorismo ruso", ha reclamado. Según ha revelado el comandante de la Fuerza Aérea de las Fuerzas Armadas de Ucrania, el teniente general Mikola Oleschuk, los sistemas de defensa han logrado interceptar 30 de los 38 misiles de distintos tipos que ha estado lanzado el Ejército de Rusia desde las 10.00 horas (hora local). "Otro ataque terrorista contra ciudades pacíficas. Ucrania está de luto (...) El mundo debe reaccionar enérgicamente ante este crimen. No debería haber discusión sobre si atacar instalaciones militares en territorio ruso", ha expresado Oleschuk, quien ha prometido "vengar" la vida de todos los ucranianos.

Compartir nota: Guardar Nuevo