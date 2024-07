El Nuevo Frente Popular da la sorpresa y pide gobernar Francia tras su victoria en las legislativas

La coalición de izquierda Nuevo Frente Popular ha logrado entre 180 y 215 escaños en la Asamblea Nacional tras la segunda vuelta de las elecciones legislativas francesas celebradas este domingo, con lo que evita una mayoría del partido de extrema derecha Agrupación Nacional, que logra entre 120 y 150 asientos y queda así en tercera posición, según la proyección publicada por las cadenas TF1 y LCI. El segundo grupo en la Asamblea Nacional es para Juntos por la República, los partidos afines al actual presidente de Francia, Emmanuel Macron, en unos comicios marcados por una histórica participación que se estima ha llegado al 67,1 por ciento, una cifra sin precedentes desde 1997. Estos resultados suponen un vuelco con respecto a la primera vuelta, en la que Agrupación Nacional fue la formación más votada con más del 33 por ciento de apoyo. Tras esos resultados, los partidos de izquierda y de centro pusieron en marcha un cordón sanitario para intentar impedir un gobierno de extrema derecha. La Asamblea Nacional cuenta con 577 escaños, por lo que la mayoría absoluta se sitúa en 289. El líder del Nuevo Frente Popular, Jean-Luc Mélenchon, ha emplazado al presidente, Emmanuel Macron, a encargarles la formación de gobierno. Macron "tiene el deber de llamar al Nuevo Frente Popular a gobernar", ha afirmado Mélenchon ante sus simpatizantes reunidos en París. "El primer ministro debe irse" y Macron "debe ceder y admitir esta derrota sin intentar eludirla de ningún modo". "El presidente tiene el poder, tiene el deber de convocar al Nuevo Frente Popular para gobernar", ha remachado el dirigente de izquierdas. Poco después, el primer ministro francés, Gabriel Attal, ha anunciado desde el patio de la Palacio de Matignon, residencia oficial del jefe de Gobierno que presentará este mismo lunes su dimisión al presidente, Emmanuel Macron, "fiel a la tradición republicana". Sin embargo, ha subrayado que el centrismo "está vivito y coleando" gracias a la "determinación" de sus representantes. "Hemos aguantado y tenemos tres veces más diputados que las estimaciones sugeridas al inicio de esta campaña", ha destacado en su discurso. "ALIANZAS ANTINATURALES" Por Agrupación Nacional, el primero en reaccionar ha sido su presidente, Jordan Bardella, quien ha criticado las alianzas políticas "antinaturales" que han dado la victoria al Nuevo Frente Popular. "Esta tarde, estos acuerdos electorales arrojan a Francia en brazos de la extrema izquierda de Jean-Luc Mélenchon", ha denunciado Bardella ante sus simpatizantes. Estas "alianzas políticas antinaturales" buscaban "impedir por todos los medios a los franceses elegir libremente una política diferente", ha apuntado. En ese sentido, ha destacado que su partido "está logrando hoy el avance más importante de toda su historia". Ha reprochado así las "componendas electorales orquestadas desde El Elíseo entre un presidente de la República aislado y una extrema izquierda incendiaria" que "no llevarán al país a ninguna parte". Bardella ha asegurado que su partido "encarna más que nunca la única alternancia" que se enfrenta al "partido único". Ha criticado en particular a Macron, quien "no se limitó a empujar al país hacia la incertidumbre y la inestabilidad", sino que además "priva a los franceses de toda respuesta a sus dificultades cotidianas durante muchos meses en medio de una crisis de poder adquisitivo". "Mientras la inseguridad y el desorden golpean duramente al país, Francia se ve privada de una mayoría, de un gobierno que pueda actuar y, por tanto, de un rumbo claro para recuperar Francia", ha argumentado. OTRAS OPCIONES Volviendo a los resultados, según el estudio de Ifop para LCI-TF1, por detrás de las tres principales formaciones --Nuevo Frente Popular, Juntos por la República y Agrupación Nacional-- quedarían Los Republicanos/derecha diversa no afines al partido de Le Pen (60-65 asientos), la izquierda diversa (10 asientos) y otros con 5-6 escaños. Desgranado por partidos, según la demoscópica Ipsos, Agrupación Nacional es la formación con más representantes (120-136). Otros 12-16 diputados son diputados de Los Republicanos afines al partido de Marine Le Pen. El bloque del Nuevo Frente Popular está formado por La Francia Insumisa (68-74 escaños), el Partido Socialista (63-69 escaños), Los Ecologistas-Europa Ecología-Los Verdes (32-36 escaños) y el Partido Comunista de Francia (10-12 puestos). El partido centrista Renacimiento ha logrado 95-105 representantes y el Movimiento Demócrata (MoDem) se ha hecho con 31-37 asientos. Horizontes ha logrado 24-28 diputados y Unión de los Demócratas e Independientes (UDI) se ha hecho con 6-8 puestos. Los Republicanos no aliados de Agrupación Nacional y la derecha diversa suman 57-67 asientos. Además hay 13-16 diputados de la izquierda diversa y disidentes del Nuevo Frente Popular. Candidatos de otras formaciones o independientes han logrado 8-11 escaños.

