Sunak concede a la ex primera ministra Theresa May un título nobiliario una hora antes del cierre de colegios

El primer ministro de Reino Unido, Rishi Sunak, ha concedido este jueves a la exmandataria Theresa May un título nobiliario justo una hora antes del cierre de los colegios electorales en el país en lo que previsiblemente será su última acción al frente del Gobierno, lo que permitirá a May unirse a la Cámara de los Lores. "El rey (Carlos III) ha tenido la amabilidad de manifestar su intención de conceder títulos vitalicios de Reino Unido a las personas que se mencionan a continuación", reza un comunicado de la oficina del primer ministro en el que también salen nombres conocidos como el expresidente del Comité 1922 Graham Brady, también de corte conservador. Entre los 'tories' recompensados con el título de caballero se encuentran el vice primer ministro, Oliver Dowden; el exsecretario de Estado para Irlanda del Norte Julian Smith; el exsecretario de Defensa Ben Wallace y el secretario para Escocia, Alister Jack, mientras que la exministra de Trabajo y Pensiones Therese Coffey ha sido nombrada dama. El título de par ha sido entregado a la ex vicepresidenta de la Cámara de los Comunes Dame Eleanor Laing, el exministro de Gabinete Chris Grayling, el exdiputado Craig Mackinlay y el expresidente de la COP26. Por el lado de los laboristas, nominados por el líder del partido, Keir Starmer, se encuentran el antiguo presidente del Partido Laborista Parlamentario John Cryer, las veteranas Dame Margaret Beckett, Harriet Harman y Dame Margaret Hodgeo el exministro Kevan Jones, entre otros. Según los primeros sondeos a pie de urna, el Partido Laborista ha logrado una aplastante victoria en las elecciones parlamentarias celebradas este jueves en Reino Unido, que obtendrá 410 escaños a costa de una pérdida de 241 diputados por parte de los conservadores, que pasarán a tener 131 escaños.

