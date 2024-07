Anabel Pantoja confiesa cómo se ha tomado Isabel Pantoja su embarazo

En el ojo del huracán tras salir a la luz que su novio David Rodríguez -padre del bebé que espera- querría ser famoso a toda costa e intentó participar como tentador en 'La isla de las tentaciones' antes de conocerla a ella, Anabel Pantoja continúa cumpliendo con sus compromisos profesionales y, tras asistir a la fiesta que Dulceida ha organizado en la capital para celebrar la semana del Orgullo, se ha reencontrado con Jorge Javier Vázquez en el plató de 'Supervivientes All Stars'. Y como no podía ser de otra manera el presentador no ha desaprovechado la oportunidad para preguntarle cómo se encuentra, cómo está llevando el embarazo, y cómo se ha tomado Isabel Pantoja la noticia de que va a ser tía abuela. Embarazada de 19 semanas -dará a luz a mediados de noviembre- Anabel se ha sincerado en más de una ocasión en redes sociales acerca de la 'cara B' de este momento tan especial de su vida. Y es que aunque por fin va a cumplir su sueño de convertirse en madre, estos meses están siendo complicados por sus dificultades para conciliar el sueño, que le hacen pasar noches en vela y le provocan irritabilidad y un cansancio que en ocasiones le han pasado facturaa la hora de cumplir con sus compromisos profesionales. Como ha contado a Jorge Javier con una sonrisa, su bebé está "con hambre". "Tiene más hambre que los supervivientes. Me suenan la tripas" ha bromeado, confesando que el embarazo le está dando "una lección de vida". "He sido más dramática contigo por las tardes -en el desaparecido 'Sálvame'- que ahora preñada" ha reconocido. Además, Anabel ha revelado que su tía "está muy contenta" por la llegada de un nuevo miembro a la familia. Eso sí, tiene claro que la tonadillera no compartirá su felicidad por su sobrino nieto en el plató del 'All Stars' porque "ella ya acabó de 'Supervivientes' hasta aquí", como ha afirmado cuando Jorge Javier le ha propuesto que se la traiga un día al programa para recordar su memorable paso por 'Supervivientes 2019'. "Supongo que tendrá muchas ganas de verme" ha añadido el presentador subrayaba Jorge Javier: "Seguro. Y de ver los Cayos Cochinos y todo... se lo pasó muy bien", ha zanjado su sobrina, evitando dar más detalles sobre cómo se encuentra la cantante.

Compartir nota: Guardar Nuevo