España mide la fiablidad alemana en cuartos de final de Eurocopas

España y Alemania se cruzan este viernes en los cuartos de final de la Eurocopa 2024, una ronda que ambas selecciones conocen bastante bien y que ya han afrontado en numerosas ocasiones en grandes competiciones, mucho más los germanos (20), que además tienen pleno de éxito en lo que se refiere el torneo continental. La selección española afronta en Stuttgart un reto mayúsculo ante la anfitriona --España nunca ha ganado a la organizadora del torneo--, contra la que no pierde desde 1988. Sin embargo, la racha de la tetracampeona del mundo en los cuartos de final en las Eurocopas asusta, ya que han pisado en cuatro ocasiones esta fase de la competición y ha avanzado a semifinales en todas ellas, aunque bien es cierto que su historial en grandes competiciones desde 2016 es pobre. Por su parte, la selección que entrena Luis de la Fuente jugará sus undécimos cuartos de final en un gran torneo, los sextos en la competición continental, en la que comparte precisamente con Alemania el primer cajón del podio de equipos más laureados (3). Con el aumento de equipos participantes a partir de 1996, la 'Roja', campeona en 1964 y subcampeona en 1984, jugó sus primeros cuartos de final, cayendo en penaltis ante la anfitriona Inglaterra ante la que empató sin goles. Ese muro se hizo más grande en Bélgica y Países Bajos 2000, en esa ocasión ante la Francia de Zinédine Zidane y Youri Djorkaeff, goleadores ante España, donde Raúl González falló un penalti en los compases finales. Sin embargo, los peores miedos de la selección se esfumaron en 2008, bajo la batuta de Luis Aragonés y en el inicio de una generación histórica. En esa edición, disputada en Austria y Suiza, el equipo español rompió 'la maldición' de los cuartos eliminando, tanda de penaltis mediante, a la poderosa Italia. Luego se deshizo claramente (3-0) de Rusia en 'semis,' y de Alemania (1-0) en la final para levantar el trofeo 44 años después. El hito continental se repitió en 2012, en Polonia y Ucrania, cuando España continuó en el trono de la EURO superando 2-0 a Francia en cuartos, en los penaltis a Portugal y a Italia en la final (4-0), cerrando un ciclo glorioso que celebró dos años antes, en 2010 en Sudáfrica, el cetro Mundial. Esa fue la única ocasión en la que el combinado nacional superó la barrera de los cuartos de final en una Copa del Mundo, y lo hizo para levantar el trofeo tras dejar en el camino a Portugal, Paraguay, Alemania y Países Bajos. Tras el cierre del triplete, el combinado nacional no ha vuelto a una ronda de cuartos de final en una gran cita hasta la última Eurocopa, donde necesitó de nuevo los penaltis ante Suiza para caer posteriormente del mismo modo en las semifinales ante una Italia que se proclamaría campeona. En cuanto a la Copa del Mundo, la selección alcanzó los cuartos en el Mundial de Italia 1934, cayendo eliminada ante la anfitriona con necesidad de un partido de desempate. Pese a que fue cuarta en Brasil'50, con dos fases de grupos, no volvió hasta la antepenúltima ronda hasta México'86, donde otra tanda de penaltis en cuartos la en beneficio de Bélgica. Aunque más doloroso fue la derrota en esa fase en el Mundial de Estados Unidos 1994, ante Italia, con el codazo de Mauro Tassotti a Luis Enrique Martínez en el recuerdo. Ocho años después en la Copa del Mundo de Corea y Japón 2002, también fue el techo los cuartos, ante la anfitriona Corea del Sur, también con los penaltis como enemigos. ALEMANIA QUIERE RECUPERAR SU FIABILIDAD La anfitriona de esta Eurocopa afronta por su parte un encuentro que se le ha dado bien históricamente, pero que desde que fuese campeona del mundo en 2014 por cuarta vez sólo ha vivido una vez, en la Eurocopa de 2016 cuando dejó fuera a Italia por penaltis antes de caer claramente ante Francia (2-0). Desde entonces, no pasó la fase de grupos en los dos siguientes Mundiales y cayó ante Inglaterra en octavos de la última Eurocopa. De hecho, en torneos continentales, vivirá los cuartos de final por cuarta ocasión, superándolos, además de en 2016, en Inglaterra'96, Austria y Suiza 2008 y Polonia y Ucrania 2012. En cuanto a su presencia entre los ocho mejores equipos en Mundiales, Alemania puede presumir de 16 presencias en cuartos de final y únicamente no avanzó en tres ocasiones: Chile'62, Estados Unidos'94 y Francia'98. En total, ha disputado hasta ahora entre Eurocopas y Copas del Mundo 20 veces esta ronda.

