Crónica del España - Angola, 89-81

La selección española de baloncesto masculino ha vencido este miércoles por 89-81 a la de Angola, con papel destacado del pívot Willy Hernangómez, en el segundo y último partido del Grupo A en el Torneo Preolímpico que se está disputando en el Pabellón Fuente de San Luis (Valencia), clasificándose así para las semifinales. En la Fonteta se vivió un duelo bastante más exigente que el que tuvieron los pupilos de Sergio Scariolo en la víspera frente al Líbano. El ala-pívot Bruno Fernando se echó a su equipo a los hombros, sabedor de que en el poste bajo podría hacer daño debido a la ausencia de Juancho Hernangómez por sus molestias físicas del día anterior. Un parcial inicial de 8-3 dio cierta ventaja a España en un primer cuarto que, pese a todo, supuso un ejercicio de resistencia frente al ahínco angoleño. Además de Bruno Fernando, Silvio De Sousa también intimidaba bajo los aros, aunque por parte de 'La Familia' empezó a carburar Santi Aldama en ataque, conservando rentas locales (22-15). Sin embargo, una bandeja del propio De Sousa cerró en 22-17 el periodo inaugural y mandó un aviso a las gradas de la Fonteta, de que la tarea no iba a ser fácil. A pesar del buen comienzo del segundo cuarto, canastas incluidas de Jaime Pradilla y de Lorenzo Brown junto a más aciertos de Aldama, la distancia nunca superaba los 10 puntos. Una jugada productiva de Pradilla, justo sobre la bocina previa al descanso, fue validada por los árbitros gracias a la revisión en la mesa y puso el 46-43 tras agotarse el minuto 20. Al regreso de los vestuarios, la brega de Willy Hernangómez en el juego interior se unió al despertar de Brown en los lanzamientos lejanos. Apoyos clave de veteranos, como los madridistas Sergio Llull y Rudy Fernández, hicieron que España se situase con un 56-46 a favor en los primeros compases del tercer cuarto. Pero el pívot Jilson Bango emergió como otro peligro más del equipo entrenado por Josep Clarós, hasta acercarse a 63-59 en el luminoso de la Fonteta. Un pequeño parcial de 5-0, hecho con un triple y dos tiros libres de Darío Brizuela, consumió el minuto 30. No obstante, el equipo africano seguía sin rendirse y muestra de ello fue un triple de Luis Pereira, hilvanado con un mate de De Sousa, para reducir la diferencia en el marcador (71-65) quedando aún bastante tiempo por delante. La respuesta de los de Scariolo fue un triple Pradilla y más tarde otro de Rudy, cogiendo una bombona de oxígeno que Aldama, igualmente con un triple, hizo más grande a 4:45 para terminar el partido. La rotación era menor de lo habitual en el banquillo de 'La Familia', con sorpresa por la nula participación del joven base Juan Ñúñez. Elegido recientemente por los Indiana Pacers en el número 36 del Draft de la NBA, aunque traspasado de inmediato a los San Antonio Spurs, el madrileño no estaba entrando momentáneamente en los planes de Scariolo para jugar ante un rival que, mediante un triple de Childe Dundao, continuó vivo (82-74) a dos minutos de la conclusión. Volcando ofensivas al poste bajo, especialmente cuando sobre la cancha estaba Usman Garuba en vez de Willy Hernangómez, la selección visitante se mantuvo por debajo de la decena de puntos (87-79) tras una canasta De Sousa y un tiro libre de Bango. Pero con temple, Aldama no falló dos libres justo a continuación (89-79) y la defensa echó el cerrojo. Fue anécdota que De Sousa hundiera el aro en el último ataque de Angola, pues con 89-81 se abrochó el resultado final. Este triunfo con sudor metió a los de Scariolo matemáticamente en semifinales, donde el próximo sábado a partir de las 20.30 horas se enfrentarán a Polonia o a Finlandia. FICHA TÉCNICA. --RESULTADO: ESPAÑA, 89 - ANGOLA, 81 (46-43, al descanso). --EQUIPOS. ESPAÑA: Brown (9), Llull (7), López-Arostegui (-), Aldama (24) y W.Hernangómez (22) --quinteto inicial--; Pradilla (7), Rudy Fernández (6), Díaz (-), Garuba (5) y Brizuela (9). ANGOLA: Dundao (11), Miguel (11), Bango (15), Macachi (2) y Fernando (12) --quinteto inicial--; Neto (-), Gonçalves (5), Pereira (3), Francisco (5), Fernandes (-), Gakou (3) y De Sousa (14). --PARCIALES: 22-17, 24-26, 22-16 y 21-22. --ÁRBITROS: Vázquez (PUR), Batista (PUR) y Mikheyev (KAZ). Eliminaron por faltas personales a Pradilla por parte de España. --PABELLÓN: Fuente de San Luis, 4.581 espectadores.

