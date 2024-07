El tenista escocés Andy Murray no jugará en individuales en su último Wimbledon

El tenista escocés Andy Murray, dos veces campeón de Wimbledon, anunció este martes a través de su agencia de comunicación que no disputará el cuadro de individuales del tercer 'Grand Slam' de la temporada en su año de despedida, después de no recuperarse a tiempo de la lesión de espalda que sufrió hace dos semanas en el torneo de Queen's. El comunicado difundido por su agencia de comunicación lamentó que el jugador ha "trabajado increíblemente duro en su recuperación", pero que no podrá jugar este martes su partido ante el checo Tomas Machac. Sin embargo, sí que disputará el cuadro de dobles junto a su hermano Jamie Murray, en su última vez en un torneo en el que pasó a la historia al convertirse en 2013 en el primer británico en ganarlo tras 77 años de sequía, desde el 1936. El que fuera número uno del mundo y dos veces campeón olímpico ha estado lidiando con problemas físicos desde el 2018, cuando se sometió a su primera cirugía en la cadera. Posteriormente, un año después, tuvo que volver a pasar por el quirófano, no solo pensando en su vuelta a las pistas sino también en ganar calidad de vida. En junio de 2019 regresó a la competición con una prótesis en la cadera que le acompañará toda la vida, y con la que ya no pudo regresar a los rendimientos previos a la lesión. En este 2024 tiene como mejor resultado la tercera ronda en el Masters 1.000 de Miami, donde fue eliminado precisamente por Machac, el que iba a ser su rival este martes. Además ha caído eliminado en el debut en los dos Grand Slam que ha disputado, ante Etcheverry y Wawrinka. Por el momento, no ha confirmado si disputará más torneos antes de retirarse a final de este año, pero no podrá tener su soñada despedida en la hierba en la que se convirtió en leyenda al conquistar ahí sus dos Wimbledon, y también el oro olímpico en Londres 2012.

