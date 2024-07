El número de empleos vacantes en EEUU sube en mayo hasta los 8,14 millones y se aleja del mínimo de abril

El número de puestos de trabajo sin cubrir en Estados Unidos se situó el pasado mes de mayo en los 8,14 millones de vacantes, según los datos publicados este martes por el Departamento de Trabajo, por lo que se ha despegado del mínimo registrado en abril y que no se igualaba desde febrero de 2021. La cifra de puestos de trabajo sin cubrir en el quinto mes del año se ha anotado una subida de 221.000 vacantes respecto del mes anterior, aunque también implica una reducción de 1,171 millones de puestos en comparativa interanual. Los empleos vacantes en el sector privado crecieron en mayo hasta los 7,055 millones desde los 7,013 millones del mes anterior, 42.000 más, mientras que en el sector público aumentaron en 179.000 plazas libres, hasta los 1,085 millones. Las ofertas de trabajo se ampliaron, principalmente, en las administraciones locales y estatales, excepto educación, (117.000), las fábricas de bienes no perecederos (97.000) y en el Gobierno federal (37.000). Del lado contrario, las vacantes disminuyeron el los sectores turísticos y de restauración (-147.000) y de servicios educativos privados (-34.000). Igualmente, en mayo se ha observado un incremento de 141.000 nuevas contrataciones que han sumado 5,756 millones. No obstante, estas fueron 415.000 menos que un año antes.

Compartir nota: Guardar Nuevo