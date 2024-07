Sánchez plantea un registro estatal y reformar Ley de Propiedad Horizontal para frenar los pisos turísticos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha indicado este lunes que el Ejecutivo planteará el próximo miércoles a las comunidades autónomas y resto de administraciones una serie de propuestas para "poner coto" a los pisos turísticos, entre ellas la creación de un registro estatal para controlar su número y la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal. "¿Podemos modificar la Ley de Propiedad Horizontal para ver si ponemos coto al fenómeno de los apartamentos o pisos turísticos? ¿Podemos crear un registro a nivel estatal sobre estos pisos turísticos para que no haya un uso fraudulento o podamos controlar el incremento de estos pisos turísticos, sobre todo en las grandes urbes? Este tipo de medidas las queremos plantear al resto de administraciones y al conjunto de la sociedad", ha señalado Sánchez en declaraciones a la SER recogidas por Europa Press. El jefe del Ejecutivo ha afirmado que lo que hizo el alcalde de Barcelona Jaume Colboni en relación con esta materia "fue un paso valiente, porque abrió un debate muy importante en la sociedad". "Y el Gobierno de España, pese a que nosotros no tenemos competencias en este ámbito, sí quedó mandatado por la Ley de Vivienda para crear un grupo de trabajo y plantear una propuesta que vamos a hacer y vamos a plantear al conjunto de la sociedad y al resto de instituciones este mismo miércoles", ha remarcado Sánchez. El presidente ha explicado que hay muchas competencias que están en manos de los ayuntamientos y de las comunidades autónomas y que el objetivo del Gobierno es el de tratar de coordinar todos los esfuerzos de estas instituciones e incorporar algunos nuevos, como las mencionadas propuestas para crear un registro estatal de pisos turísticos o la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal. "Creo que el mensaje político es, para el conjunto de los ciudadanos y ciudadanas, que el Gobierno de España no permanece ajeno a esta cuestión y que, desde luego, con nuestras herramientas, porque hay muchas competencias que están en manos de las comunidades y los ayuntamientos, vamos a contribuir a resolver uno de los principales problemas que explica el alza de los precios del alquiler", ha asegurado.

Compartir nota: Guardar Nuevo