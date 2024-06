México fallará ante Ecuador y quedará fuera de Copa América, pronostican hinchas mexicanos

Ciudad de México, 30 jun (EFE).- Seguidores de la selección mexicana afirmaron este domingo que el Tri no vencerá a Ecuador y quedará eliminado de la Copa América que se desarrolla en Estados Unidos.

México está obligado a vencer a los ecuatorianos este domingo el State Farm Stadium de Phoenix, Arizona, en un momento de pesimismo de los aficionados, desconfiados del equipo.

Javier es herrero y en su paseo por el Monumento a la Revolución, en el centro de la capital, portó la camiseta del América, campeón del fútbol mexicano, que este domingo ganó la Supercopa con gol decisivo de Henry Martín, excluido de la Copa América por el seleccionador mexicano Jaime Lozano.

Javier asegura que México no podrá vencer a Ecuador y quedará eliminado por no llevar al mundialista Martín, quien hizo un gol y puso una asistencia en el triunfo de América, 2-1 sobre Tigres UANL.

“Les falta gol y no llevan a Henry, así no se puede. Hoy cuando mucho empatan con Ecuador porque no veo cómo puedan ganar”, afirmó el seguidor de las Águilas.

Su opinión fue compartida por Adrián, quien se dedica a las ventas y es aficionado a las Chivas del Guadalajara.

“Hay que ser positivo, pero como se ha visto en los juegos pasados, se ve difícil que ganen. A lo mejor nos vuelve a tocar quedar fuera como en Catar”, lamenta Adrián.

Laura vistió este domingo la camiseta blanca con el escudo de la selección y fue más optimista.

"Siempre hay que tener fe, porque a pesar de los malos partidos siempre se puede mejorar", dice la ingeniera petrolera.

La desconfianza de los hinchas se vio en otros sitios de la ciudad. En la colonia Azcapotzalco, en el norte de la capital, María Romo aseguró que México no tiene con qué para superar a Ecuador porque no cuenta con figuras de talento.

"La selección está diseñada para ganar dinero, no partidos. Aunque los comentaristas de la televisión hablen de ponerse la camiseta verde, ni ellos creen en el equipo", afirmó.

Igual de pesimista fue Patricio Melo, carpintero en el sur de la ciudad, quien pronosticó una derrota por 2-0 ante Ecuador. "No tenemos con qué para responder; llevamos un gol en dos partidos y fue ante el humilde Jamaica. Nada qué hacer", señaló.

México debutó en esta edición del certamen continental con triunfo por 1-0 ante Jamaica. En su segundo duelo cayó con Venezuela, por 1-0.

En la historia la selección mexicana suma, incluida esta edición, 11 participaciones en Copa América.

Acumula dos subcampeonatos, el primero en su debut en Ecuador 1993 y Colombia 2001; en tres ocasiones quedó en tercer lugar, Bolivia 1997, Paraguay 1999 y Venezuela 2007; tres veces llegó a cuartos de final, Uruguay 1995, Perú 2004 y Estados Unidos 2016.

En Argentina 2011 y Chile 2015 no superó la primera fase.

En su más reciente participación, en la Copa América Centenario 2016, México sufrió su eliminación más dolorosa al ser goleado 7-0 por Chile en cuartos de final. EFE

