Luis de la Fuente: "Era un partido de 8-1, no se puede controlar todo"

El seleccionador nacional de fútbol, Luis de la Fuente, reconoció que hubo un momento de dudas contra Georgia pero destacó en el global un gran partido de España para avanzar a cuartos de final de la Eurocopa 2024 (4-1), con el "convencimiento" de que pueden llegar lejos aunque enfrente tengan ahora a la anfitriona Alemania. "Hemos sufrido por la incertidumbre del resultado, no porque estuvieran generando peligro. Son uno de los mejores equipos del mundo en la transición, sabíamos que era su peligro, pero no han tirado entre los tres palos. Hemos generado muchas ocasiones, era un partido de 8-1, hubiese sido lo normal. Lo hemos controlado, ante un rival que es muy bueno y defiende muy bien, por poner en valor la importante victoria", dijo en rueda de prensa. El preparador de la 'Roja' confesó ese momento de inquietud al encajar el 0-1 en propia puerta de Le Normand, pero elogió a una España que demostró una vez más que tiene clara su idea de juego. "El fútbol es unas veces estar por delante y otras, tener que remar contracorriente. No se puede controlar siempre todo, los rivales se pueden poner por delante. Lo importante es tener la calma que tiene este equipo, salvo esos momentos del impacto del gol, pero el resto del encuentro fue dominado desde el control. De todo aprendes, esta situación y todas te hacen un poco mejor", afirmó. "Sabemos que habrá este tipo de situaciones. Todos los equipos tenemos un potencial tremendo, lo que determina cuándo un equipo es seguro es cuando tienes que remar contracorriente, y este equipo lo hace. Nos invita a tener mucha confianza, pero con la conciencia de que cada partido es más difícil. Puede ser una final de Eurocopa y de Mundial el próximo partido", añadió. Por otro lado, De la Fuente fue preguntado por Lamine Yamal. "Hay que seguir con los pies en el suelo. Ha hecho un gran partido pero creo que lo va a hacer mejor. Había que dar más pausa, le gusta arriesgar demasiado. Hay que tener más calma. Es un jugador de 16 años que está en pleno aprendizaje, hoy le va a servir para el próximo partido", comentó. "Teníamos el control y en una contra nos hemos metido un gol nosotros, pero quitando esos cinco minutos de nerviosismo, el equipo ha recuperado la calma, el estilo, y de ahí hasta el final se ha visto a un equipo tranquilo, con cero ansiedad. Los futbolistas interpretan el momento y Rodri administra las emociones en el centro del campo", apuntó. "Queremos seguir cumpliendo objetivos, ganar el siguiente partido. Estamos confiados. Yo opino que tenemos a los mejores jugadores. Vamos a pelear por ganar. Estamos ya en cuartos, contra Alemania, hemos creado una ilusión en base a lo que se ha visto, que nos da una fuerza inmensa. Tenemos convencimiento, y eso es muy importante", añadió, viendo a Alemania una "máquina", pero "muy parecida" a España. "Es un partido muy equilibrado, a estos niveles serán los detalles, es la realidad, lo que determinarán la balanza", añadió sobre el duelo de cuartos de final del próximo viernes.

