La provincia recibe al centenar de niños y niñas saharauis que disfrutarán de unas 'Vacaciones en Paz'

El centenar de niños y niñas saharauis que comienzan sus vacaciones con familias onubenses han llegado este lunes a la provincia. Sus familiares de acogidas los han esperado con "los brazos abiertos" en el Estadio Iberoamericano Emilio Martín, punto de bienvenida y encuentro desde el que partirán a los treinta municipios que este año participan en el programa 'Vacaciones en Paz', que se lleva a cabo con la colaboración de la Diputación de Huelva Según ha indicado la institución provincial en una nota de prensa, la vicepresidenta de la Diputación, Rocío Moreno, junto al presidente de la Federación de Asociaciones de Amigos del Pueblo Saharaui en Huelva, Luis Cruz, han recibido junto a las familias a los pequeños, procedentes de los campamentos de Tindouf, de entre seis y nueve años, muchos de los cuales repiten en los hogares del verano pasado. Acompañados en su viaje por la coordinadora del programa, Guadalupe Camacho, y un grupo de voluntarias, los niños y niñas han sido recibidos entre aplausos y lágrimas de emoción. Juana, de Niebla, acogió a su primer niño de acogida hace más de veinte años "y estoy loca porque vengan, aunque luego nos de mucha pena cuando se van". Ha estado esperando, junto a sus nietas, "una niña", que como todos los que ha conocido "nos dan mucho cariño y es una suerte tenerlos con nosotros". Por delante les esperan dos meses de convivencia con sus familias de acogida, "visitas a la playa, al campo o a parques acuáticos". "Hasta lo más sencillo, como una hamburguesa es un lujo para ellos, porque allí no tienen ni lo más básico", añade un padre de acogida. Durante su estancia, los menores recibirán una atención y alimentación a la que difícilmente tienen acceso durante estos duros meses de verano en pleno desierto, con temperaturas que pueden alcanzar los 50 grados. También tendrán revisiones médicas, actividades de ocio y sobre todo el "cariño de las familias de acogida", para que estos niños y niñas pasen "un verano inolvidable". La acogida por parte de familias onubenses de los niños y niñas saharauis en los distintos municipios de la provincia de Huelva tiene como objetivo primordial "sacar a los pequeños del desierto, donde en verano se superan los 55 grados de temperatura y no hay medios para combatir esas condiciones extremas". Los pequeños disfrutan del verano y de todas las actividades que se celebran en los pueblos, pero sobre todo reciben el cariño de las familias, en las que conviven como un miembro más durante los dos meses. La Diputación de Huelva, a través de su Servicio de Cooperación Internacional lleva mas de veinte años contribuyendo tanto a este programa humanitario como al complementario 'Caravana por la Paz', gracias al cual toneladas de alimentos no perecederos, medicamentos y medicinas se envían cada año a los campamentos de Tindouf (Argelia), para paliar la situación de deficiencia alimentaria de las familias refugiadas. De ambos proyectos, el "más importante" es el de 'Vacaciones en Paz', ya que gracias a él miles de menores saharauis han sido acogidos por familias de la provincia de Huelva en los últimos años. El apoyo se gestiona mediante un convenio de colaboración por un importe de 35.000 euros. La mayor parte de esa financiación se destina por parte de la Federación al pago de los gastos generados por la llegada de las niñas y niños a la provincia de Huelva. Los refugiados saharauis subsisten desde hace más de 30 años en campamentos que se ubicaron de manera provisional en la región de Tindouf, en el desierto del Sahara, a la espera de que se solucione el de forma definitiva el conflicto que los enfrenta con Marruecos y poder volver al Sahara Occidental.

