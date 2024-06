Rodri, MVP contra Georgia: "Estamos aquí para ganar"

El centrocampista de la selección española de fútbol Rodri Hernández confesó que Georgia demostró que no hay rival sencillo en octavos de final de una Eurocopa y apuntó que están en Alemania "para ganar", no para jugar bien ni para dejar una buena imagen. "Hemos empezado muy bien el partido. Es un partido diferente a lo que veníamos jugando. Son partidos de paciencia, de chocar una y otra vez. Es difícil entrar, hay que insistir. Nos han hecho una transición y ha venido el gol y nos ha generado un poco de dudas. Es lo que diría que podríamos mejorar", dijo en rueda de prensa. "Hemos perdido balones fáciles. Es lógico porque ves que estás siendo superior y en una acción puntual te pones en contra y sabemos lo que viene", añadió el elegido 'Mejor jugador del partido' en Colonia, vital con el 1-1 antes del descanso. El jugador del Manchester City se animó a disparar desde fuera del área, algo que apuntó que tienen que hacer más, y celebró haber encontrado problemas para que España llegue más preparada a una cita por todo lo alto contra Alemania en cuartos de final. "Nos hemos vuelto a meter en la dinámica. El gol nos ha dado tranquilidad. Hay cosas que tenemos que mejorar, en algunas fases del partido nos ha faltado un poco de contundencia, pero creo que hemos sido superiores. Había que parar un poco, juntarnos. Estaba un poco alocado, hemos perdido un poco el control. Iba a ser muy complicado, ya lo sabíamos. Son selecciones muy complicadas, Inglaterra en el último suspiro", afirmó. "Hemos caído en el cuadro que nos ha tocado, nunca sabremos si es bueno o malo. Todas las selecciones tienen un gran nivel, hoy lo hemos podido comprobar. Alemania en casa se va a hacer fuerte pero nosotros no tenemos miedo, tenemos nuestras armas, tendremos que hacer un muy buen partido, pero estamos aquí para ganar, no para jugar bien y dar una imagen", añadió. Por otro lado, Rodri se refirió a la alegría de Nico Williams y Lamine Yamal. "Si están alegres y desarrollan su mejor fútbol, bienvenido. Han hecho un gran partido. Son dos piezas muy importantes, nos contagian de juventud, de inocencia que es tan importante. Nico ha marcado y Lamine ha tenido más ocasiones, estoy seguro que se las está guardando para Alemania", afirmó.

