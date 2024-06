Jesse Marsch: "El grupo no está satisfecho, quieren seguir adelante"

Orlando (EE.UU.), 29 jun (EFE).- El seleccionador de Canadá, el estadounidense Jesse Marsch, destacó el avance de su equipo a cuartos de final de la Copa América tras igualar sin goles con Chile, aunque confesó que sus dirigidos no están satisfechos y ahora buscan seguir avanzando en el torneo.

"Mirando hacia el futuro, no estamos satisfechos, el grupo no está satisfecho, quieren seguir adelante y saben que no importa quién sea nuestro próximo oponente, Venezuela, Ecuador, México, será un partido difícil", sostuvo Marsch en la conferencia de prensa posterior al partido disputado en el Inter&Co Stadium de Orlando.

Según el entrenador, sus dirigidos "creen en ellos mismos" y valoró que "han crecido muchísimo en el último mes".

"Estamos emocionados por este próximo desafío, indicó.

A sabiendas de que Argentina anotó en el inicio del segundo tiempo ante Perú en el otro partido del grupo A, Marsch señaló que la "clave" para continuar contra Chile era no conceder nada.

Agregó que trató de alentar a sus jugadores para que se mantengan "equilibrados" y busquen anotar, pero sin llegar a exponerse, algo que resultó bien.

El estadounidense confesó que pensó que quedarían al margen del grupo y aseguró que sabía que iba a ser un gran desafío, por lo que estaba tratando de preparar a su equipo "para que comprendiera la astucia, la inteligencia y la fuerza de los equipos suramericanos".

"Todavía somos jóvenes y un poco ingenuos, y tuvimos que crecer rápidamente con nuestro grupo joven" para entender el fútbol de alto nivel con que se encontrarían en el torneo, además de las cualidades de "poder" y "voluntad competitiva" que hay en el sur, agregó.

A su juicio, el crecimiento alcanzado "significará mucho" no sólo en lo que resta del torneo, sino también en el proceso hacia 2026, cuando Canadá, Estados Unidos y México acojan la Copa del Mundo.

Canadá disputa la Copa América por primera vez y pasó a la siguiente fase como segundo del grupo A con cuatro unidades.