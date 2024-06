Verstappen mantiene a raya a los McLaren y reina en el esprint de Austria

El piloto neerlandés Max Verstappen (Red Bull) se ha impuesto este sábado en la carrera al esprint del Gran Premio de Austria, undécima prueba del Mundial de Fórmula 1, mientras que los españoles Carlos Sainz (Ferrari) y Fernando Alonso (Aston Martin) han terminado en quinta y en decimosexta posición, respectivamente. De esta manera, el tricampeón del mundo vence también en Red Bull Ring en el tercer esprint de la temporada, después de llevarse también los de China y Miami, todo con un ritmo regular que le permitió mantener a raya a los dos McLaren. El australiano Oscar Piastri fue segundo, mientras que el británico Lando Norris terminó tercero, intercambiándose sus puestos de salida. Una vez apagados los semáforos, Verstappen, que firmó la pole el viernes, defendió su posición de privilegio, pero pronto Norris y Piastri se le echaron encima. Ya en la quinta vuelta, el británico sobrepasó el monoplaza del neerlandés por el interior y sin DRS, aunque este se defendió para recuperar el liderato. "He dejado la puerta abierta como un amateur", aseguró Norris tras la carrera. La acción se saldó también con la pasada del australiano sobre su compañero de equipo, y la lucha con 'Mad Max' terminó. Piastri no pudo mantener el ritmo del holandés, que se escapó para ver primero la bandera a cuadros tras 23 vueltas. Por su parte, Carlos Sainz no pudo retener su cuarta plaza del inicio y terminó quinto después de ser adelantado por el británico George Russell (Mercedes) en el octavo giro. El DRS le permitió defenderse del otro piloto de las 'flechas plateadas', Lewis Hamilton, que concluyó sexto. El monegasco Charles Leclerc (Ferrari), el mexicano Sergio 'Checo' Pérez (Red Bull), el danés Kevin Magnussen (Haas) y el canadiense Lance Stroll (Aston Martin) completaron el 'Top 10', mientras que Fernando Alonso (Aston Martin) solo puder ser decimosexto.

