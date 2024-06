Trump celebra su "gran victoria" en el debate frente a un Biden "sumamente incompetente"

El expresidente estadounidense Donald Trump ha afirmado que el jueves obtuvo una "gran victoria" en el primer debate televisado con su sucesor en la Casa Blanca, Joe Biden, a quien ve "sumamente incompetente" para seguir cuatro años sentado en el Despacho Oval. Trump, virtual candidato republicano a las elecciones de noviembre, ha reaparecido tras el debate en un acto electoral en Virginia, desde donde ha vuelto a burlarse de quien considera "el presidente más corrupto y más incompetente de la historia" de Estados Unidos". En este sentido, ha señalado que Biden "pasó una semana entera descansando, trabajando, estudiando en Camp David" para que luego llegara el debate "y no supiese qué demonios estaba haciendo". Trump, de hecho, intentó sacar partido de los titubeos de su rival ya durante el cara a cara, organizado por la cadena CNN. El magnate ha señalado que Biden obtuvo "todo lo que quería" para este debate, pero no estuvo a la altura. No obstante, y al contrario que en otras ocasiones, ha señalado que "el problema de Joe Biden no es su edad", 81 años, sino que es "sumamente incompetente". "Conozco a gente mucho mayor que él que hace cosas increíbles", ha añadido Trump, a quien los sondeos coinciden en dar como vencedor de un debate que ha desatado un debate paralelo, por ahora soterrado entre los demócratas, sobre la posibilidad de alterar la candidatura demócrata a última hora y que Biden no repita.

