Previa del Suiza - Italia

Las selecciones de Suiza e Italia serán las encargadas de abrir este sábado (18.00 horas/La 1) la fase eliminatoria de la Eurocopa que se está disputando en Alemania con un duelo de octavos de final aparentemente igualado y donde el favoritismo no recae sobre la actual campeona. Suiza e Italia buscarán sobre el césped del Estadio Olímpico de Berlín ser los primeros cuartofinalistas del torneo continental, ronda que ya alcanzaron ambos en la anterior edición que terminó por coronar a la 'Azzurra' y en la que el combinado helvético hizo una 'machada' que ahora espera repetir, aunque se presente como más 'asequible'. Suiza fue capaz de tumbar hace tres años a la actual campeona del mundo y gran favorita al título, Francia, a la que ajustició en la tanda de penaltis y frente a la que demostró su capacidad competitiva que le ha llevado a, sobre todo, ser un 'hueso' para selecciones teóricamente superiores en este tipo de choques. Este puede no ser el caso de una Italia lejos de su mejor y más peligrosa versión, que se metió en los cruces tras una fase de grupos gris y ayudado por un gol en el minuto 98 de Mattia Zacagni. Sin embargo, la tetracampeona del mundo se convierte ahora en más peligrosa, aún más si no está bajo el foco del favoritismo que se le suele otorgar por su historia. Esta le favorece ante Suiza, frente a la que no pierde desde 1993 y a la que goleó 3-0 en la última EURO, mientras que en sus dos últimos choques, en la clasificación para el Mundial de 2022, sendos empates que acabaron por condenar a los italianos a una repesca de infausto recuerdo. A Italia le ha costado históricamente llegar lejos en un torneo cuando le ha tocado defender título y ahora no parece en la mejor posición para hacerlo, pero ha caído en la teórica parte más sencilla del cuadro y sabe que tiene una buena oportunidad, aunque si pasa podría tener al otro 'coco' de ese lado, Inglaterra. Ni ante Albania, ni, sobre todo ante España, ni ante Croacia, el equipo de Luciano Spalletti dio una buena imagen y sus mejores minutos fueron seguramente los primeros 45 del debut y sabe que debe encontrar un buen fútbol para superar a una Suiza crecida en lo anímico por su buen nivel y su condición de invicta. El equipo que entrena Murat Yakin rozó incluso el primer puesto del Grupo A cuando tuvo contra las cuerdas a Alemania, pero lo dejó escapar en el tiempo añadido y ahora tendrá que deshacerse de otra campeona del mundo si quiere seguir adelante en un torneo donde su bloque y su orden está funcionando por encima de las individualidades. Los dos seleccionadores tendrán que retocar sus onces por las bajas, ambas en defensas. Spalletti no puede contar con una pieza clave como el central Riccardo Calafiori y parece que también volverá a ser baja Federico Dimarco en el lateral izquierdo, por lo que entrarían Gianluca Mancini y Matteo Darmian. Además, Nicolò Fagioli podria entrar por Jorginho en el medio y el héroe ante Croacia, Zaccagni, podría tener su opción en el frente ofensivo. Cristante, Donnarumma, Fagioli y Pellegrini están apercibidos. Yakin, por su parte, tiene la baja por sanción de un jugador importante en su defensa como el experimentado Silvan Widmer, cuyo puesto en el carril derecho sería para Leonidas Stergiou, mientras que debe decidir entre Fabian Rieder y Ruben Vargas en ataque. Freuler, Xhaka, Ndoye, Rodríguez y Sierro son sus apercibidos de perderse los cuartos. FICHA TÉCNICA. --POSIBLES ALINEACIONES. SUIZA: Sommer; Schär, Akanji, Rodríguez; Stergiou, Xhaka, Freuler, Aebischer; Vargas, Embolo y Ndoye. ITALIA: Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Darmian; Fagioli, Cristante; Chiesa, Barella, Zaccagni; y Scamacca. --ÁRBITRO: Szymon Marciniak (POL). --ESTADIO: Olímpico de Berlín. --HORA: 18.00/La 1.

