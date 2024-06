“Nada que ganar” para el mercado con las elecciones en Francia

(Bloomberg) -- La peor caída de los bonos desde la crisis de la deuda soberana. Empresas que se apresuran a asegurar financiamiento ante una posible sequía de capital. Un golpe de casi US$200.000 millones a las acciones.

La decisión del presidente francés Emmanuel Macron a principios de mes de convocar a elecciones legislativas anticipadas para hacer frente a los avances de la extrema derecha en toda Europa ha trastornado los mercados de toda la región.

El domingo, se sabrá si las pérdidas continuarán.

Hay mucho en juego, como por ejemplo la probidad fiscal de Francia. Ya antes de la decisión de Macron muchos inversionistas estaban apostando a más bajas en los bonos de la nación. El atractivo de la región como alternativa estable y relativamente libre de volatilidad ha recibido un golpe.

David Zahn, responsable de renta fija europea de Franklin Templeton, lo resumió así: El diferencial de tasas entre los bonos franceses y los alemanes podría superar “fácilmente” los 100 puntos básicos, un nivel impensable hace menos de un mes.

La brecha siguió ampliándose el viernes, subiendo hasta los 86 puntos básicos, el máximo desde 2012. La tasa del bono a 10 años alcanzaba su nivel más alto desde noviembre. Al mismo tiempo, Francia planea vender el menor monto de bonos a largo plazo en su próxima subasta desde octubre.

“No hay nada que ganar en este mercado”, dijo Stéphane Deo, gestor de carteras de Eleva Capital SAS, que ha recortado toda la exposición de su fondo a Francia.

Los operadores acuden a las elecciones parlamentarias del fin de semana con la mayor cantidad de contratos de futuros sobre bonos franceses en al menos un año, señal de que apuestan a que los rendimientos subirán. Los expertos en selección de valores están cubriendo sus pérdidas con el mayor número de opciones de venta vinculadas al principal índice de referencia europeo en dos años. Y los operadores de divisas se están amontonando en derivados que les protejan de una caída del euro al ritmo más rápido de los últimos 15 meses.

El principal temor de los mercados de todas las tendencias es que el nuevo gobierno francés endeude aún más al país. El déficit de Francia ya supera lo permitido por las normas de la Unión Europea y una victoria de la derecha o de la izquierda sería vista como un aumento de las posibilidades de que el gobierno afloje aún más el bolsillo.

S&P Global Ratings rebajó la calificación crediticia del país a finales de mayo y el Fondo Monetario Internacional predice que su déficit se mantendrá muy por encima del límite del 3% de la UE durante los próximos años.

El dolor para los bonos puede traducirse en dolor para los bancos si finalmente se ven obligados a comprar las notas en caso de que los extranjeros decidan vender en masa. Las acciones de bancos franceses tuvieron el peor desempeño de la industria en la zona euro en junio, y si siguen cayendo el contagio podría extenderse más allá de las fronteras de Francia, elevando los costos del financiamiento en los miembros más débiles de la UE.

