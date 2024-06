El Barça abre la venta de abonos de Montjuïc a todos los socios

La totalidad de la masa social del FC Barcelona podrá desde este viernes y hasta el próximo domingo adquirir el Pase Estadi Olímpic para la temporada 2024-25, después de que el club decidiese abrir la venta también a los socios y socias que no tienen abono en el Spotify Camp Nou y no están en lista de espera. Hasta el momento, se han superado los cerca de 18.000 pases vendidos la pasada temporada. Han tenido prioridad los socios y socias que el curso pasado compraron el pase, para quienes se abrió la venta el 10 de junio, y los abonados al Spotify Camp Nou que no lo compraron, que han tenido la oportunidad de hacerlo desde el lunes 17 de junio. Los socios y socias en lista de espera han podido hacerlo desde el martes. El club también informó de que los socios que adquieran el pase para Montjuïc tendrán la entrada garantizada en todos los partidos con la previa confirmación de asistencia. El pase dará derecho a asistir únicamente a los partidos oficiales del primer equipo que se celebren en esta instalación durante el primer período de la temporada 2024-25, es decir, los de la primera vuelta de LaLiga EA Sports y de la Fase Liga de la Champions. Por otra parte, la entidad recuerda que se mantendrá en suspenso la condición de abonado al Camp Nou durante la temporada 2024-25 hasta el momento en que sea posible la celebración de partidos allí con el aforo completo. Durante este período de suspensión, los socios no tendrán que pagar la cuota del abono 2024-25, pero sí la cuota de socio. Por último, el Barça explicó que en la temporada 2024-25 el servicio de Seient Lliure no estará disponible en el Lluís Companys. Todos los abonados y abonadas acumularán el importe hasta que se vuelva a disponer de abono al Camp Nou en su formato definitivo con aforo al 100%. El importe acumulado no se descontará, en ningún caso, del importe de compra del pase de la temporada 2024-25.

