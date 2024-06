Juan Diego Vásquez, el saliente diputado que persiste en renovar el Parlamento panameño

Rogelio Adonican Osorio

Ciudad de Panamá, 26 jun (EFE).- El diputado independiente Juan Diego Vásquez, a quien le quedan pocos días para dejar la Asamblea Nacional de Panamá (AN, Parlamento), tras optar por no reelegirse, considera que en el nuevo periodo 2024-2029 el órgano legislativo debe colocar entre sus prioridades la renovación de su institucionalidad y cambiar un imagen empañada por polémicas sobre corrupción.

Entre los cambios "urgentes" que debe acometer el Parlamento, el diputado Vásquez visualiza, según dice en una entrevista con EFE, que se logre limpiar la imagen de este poder del Estado, además de persistir en la lucha contra la pobreza y el fortalecimiento de la salud pública.

"No puede haber un buen país con una mala Asamblea", sostiene el diputado, la cara más visible de la pequeña bancada independiente de solo 5 diputados, elegida en el 2019, que en esta próxima legislatura tendrá 20 parlamentarios por la coalición independiente Vamos -que triunfaron con su apoyo en las elecciones del 5 de mayo pasado-.

Defiende en este sentido que una de las prioridades que tiene que verse "lo antes posible" es el cambio al reglamento interno de la AN, que ha sido un "bastión de la mala gestión", y lamentó que su intento por impulsarlo a través de un proyecto no pasara siquiera el segundo de los tres debates obligatorios para su aprobación.

A pesar de que no lo consiguió, los nuevos legisladores, asegura, han empezado a tomar medidas para renunciar a ciertos privilegios estipulados en la legislación interna (reglamento), como el rechazo a la exoneración de ciertos impuestos y a cualquier clase de bono, donación, partida y/o la estructura "opaca" del manejo de fondos públicos.

"La mayoría de los diputados llegaron a la Asamblea a llenarse los bolsillos, a cuidar sus intereses y los de sus partidos políticos y no los del país", lamentó.

La plataforma independiente Vamos, impulsada por Vásquez y el otro diputado saliente Gabriel Silva, que tampoco se presentó a la reelección, sorprendió en las elecciones generales pasadas, al obtener 20 de las 71 curules del Parlamento - 19 de la coalición más un candidato por la libre postulación que confirmó su alianza-, una cifra inédita y que recompone totalmente el Legislativo.

Vásquez presume que el trabajo junto a sus otros compañeros de bancada independiente llevó a que la gente le diera el voto de confianza a ese nuevo grupo, que debutará en el próximo lunes.

"El pueblo dio un espaldarazo al trabajo duro, difícil e injusto que yo realicé por cinco años, al aguante de forma estoica de críticas, burlas e insultos de mis compañeros y de gente de afuera con intereses políticos muy específicos", confiesa a EFE.

Hace 5 años Juan Diego Vásquez, apenas graduado como abogado y sin ejercer su profesión, no se imaginaba que se erigiría en Panamá como un líder de la nueva política, con diputados, que asegura, están preparados y tienen vocación de servicio público.

Y que afirma, continuarán otros en la nueva legislatura a partir de este lunes. "No soy perfecto, cometo errores, pero no soy un corrupto", afirmó el político que, sin llegar a la treintena, logró cumplir su promesa de campaña de no postularse a una nueva legislatura.

La campaña independiente anticorrupción que Vázquez lideró dentro del Parlamento tuvo su cumbre durante las protestas contra un polémico contrato minero en noviembre de 2023. El diputado se opuso abiertamente desde el principio a la aprobación del acuerdo, adelantándose al estallido de las masivas manifestaciones en rechazo a la actividad minera a cielo abierto.

Tras la debacle de los partidos tradicionales y el auge de las candidaturas independientes de las pasadas elecciones, el presidente electo de Panamá, José Raúl Mulino, durante su discurso de proclamación reconoció, a Vásquez como el líder de la oposición, representada por Vamos, y admitió que los resultados electorales suponen una "renovación política".

Sin embargo Vásquez rechazó el calificativo de "líder de la oposición". Aseguró que no se puede ser oposición a un Gobierno que no ha comenzado".

Para el período 2024-2029, el diputado asegura que no ostentará ningún cargo público pero está dispuesto a orientar a la nueva bancada independiente.

"Yo voy a ser orientador y guía en la medida que ellos quieran", afirmó Vásquez, quien acepta los resultados de esos comicios que dieron como ganador a Mulino, sustituto del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2024), asilado en la embajada de Nicaragua en Panamá tras la condena a más de 10 años de prisión por blanqueo de capitales. EFE

