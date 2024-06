El Ejército sirio acusa a Israel de matar a dos personas en un bombardeo contra Damasco

El Ejército de Siria ha acusado este miércoles a Israel de causar la muerte de dos personas tras realizar un bombardeo desde los ocupados Altos del Golán contra las afueras de la ciudad de Damasco, capital del país, y que además ha provocado militares heridos y daños en algunas infraestructuras. "Alrededor de las 23.40 horas (hora local), el enemigo israelí ha lanzado un ataque aéreo desde los ocupados Altos del Golán contra varios puntos de la región sur. Nuestra defensa aérea ha interceptado y derribado algunos de ellos. La agresión provocado el martirio de dos personas, militares heridos y algunas pérdidas materiales", reza un comunicado del Ejército sirio publicado en su cuenta de la red social Facebook. Sin embargo, el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos ha informado sobre el fallecimiento de tres personas, mientras que ha cifrado en once el número de heridos. El organismo, con sede en Londres e informante en el país, ha asegurado que las fuerzas israelíes han atacado un edificio de la Fundación Yihad al Binaa, un centro controlado por el partido-milicia chií libanés Hezbolá y otras milicias proiraníes, situado en el barrio de Sayida Zeinab, en las afueras de Damasco. La metralla generada por el sistema de defensa aérea sirio también ha dejado varios civiles heridos, si bien el Observatorio no ha especificado una cifra exacta. Los Altos del Golán son un territorio que Israel arrebató a Siria durante la Guerra de los Seis Días (1967) y la Guerra del Yom Kipur (1973) y que se anexionó de forma efectiva en 1981, en un movimiento no reconocido por la comunidad internacional. Israel reconoce de forma genérica ataques en Siria argumentando que actúa para evitar el establecimiento de bases iraníes en el país y el envío de armas a Hezbolá por parte de las autoridades de Irán, que apoyan a Damasco en el marco de la guerra que estalló en 2011.

