El chavismo considera una "locura" la solicitud de suspender presidenciales ante sanciones

Caracas, 27 jun (EFE).- El jefe del comando de campaña chavista de las presidenciales del 28 de julio, Jorge Rodríguez, tildó este jueves de "locura" la reciente solicitud de un diputado al Supremo de suspender estas elecciones hasta que sean levantadas las sanciones internacionales que pesan sobre el país caribeño.

"No solamente no tengo ninguna idea, sino que me parece una locura que alguien esté haciendo ese tipo de solicitud", dijo en una rueda de prensa el coordinador general de Venezuela Nuestra, el comando de campaña del actual jefe de Estado, Nicolás Maduro, candidato a la reelección.

El pasado 19 de junio, el legislador Jaime González, quien se define como opositor, solicitó al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) suspender las presidenciales hasta que "cesen todas y cada una de las medidas coercitivas unilaterales, hostiles, leyes, órdenes ejecutivas, decretos, embargos y otras (...) de agresión que le han sido impuestas" a Venezuela.

Rodríguez, también presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), aseveró este jueves que el chavismo va a participar en las presidenciales y a defender "el resultado electoral con la gente en la calle".

En este sentido, sostuvo que los simpatizantes oficialistas no solo cumplirán con "la misión" de votar, sino también responderán al llamado de Maduro de salir a la calle para "defender los votos, defender la paz y defender el resultado electoral" que, según augura el chavismo, dará la victoria a su candidato, quien busca un tercer sexenio en el poder.

El oficialismo también se prepara para participar en el simulacro electoral este domingo, cuando esperan dar una demostración de la fuerza que -asegura- saldrá a la calle el día de los comicios, en los que competirán nueve candidatos opositores, entre ellos el abanderado de la principal coalición antichavista -la Plataforma Unitaria Democrática (PUD)-, Edmundo González Urrutia. EFE

