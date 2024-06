La Cámara de Comercio Brasil-España realza la relación estratégica de ambos países en su 100 aniversario

Directivos de empresas referentes en las relaciones económicas y comerciales de Brasil y España se han dado cita este lunes en la Cena de Gala con la que la Cámara de Comercio Brasil-España, CCBE, ha celebrado el centenario de su constitución. La decana entre las instituciones bilaterales en España ha congregado a más de 200 personalidades del ámbito de la economía y la empresa, la administración pública y la cultura en la celebración de su tradicional cena de verano que, en esta ocasión ha tenido un cariz especial al coincidir con el primer siglo de la institución. La cena ha estado presidida por Trinidad Jiménez, presidenta de la CCBE, quien ha destacado que tienen "muy presente" que este ámbito comercial y de negocios contribuye notablemente al fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre Brasil y España. "Estos lazos que se han ido construyendo a lo largo de los años es lo que ha llevado a que Brasil sea considerado por España un socio estratégico, no sólo en la región, sino en el mundo", ha resaltado. Además, la presidenta de la CCBE ha querido incidir en que en un contexto empresarial con creciente complejidad competitiva e internacionalización, la vocación brasileña de la CCBE debe ser más firme que nunca. "Si la Cámara de Comercio tuvo sentido en el momento en que se creó, hace ya cien años, hoy lo tiene todavía más", ha sostenido. A lo que ha añadido que, el actual objetivo de la centenaria institución es afianzarse como un hub empresarial de referencia en estas relaciones entre Brasil y España, "siempre bajo los principios de colaboración público-privada y de promoción de la actividad empresarial". EL EMBAJADOR DE BRASIL EN ESPAÑA PIDE CERRAR EL ACUERDO DE MERCOSUR Por su parte, el Embajador de Brasil en España, Orlando Leite Ribeiro, ha hecho un llamamiento a cerrar el acuerdo comercial entre la UE y el Mercosur, ya que supondría un "hito histórico" que tendría beneficios para Brasil, España y sus socios regionales. "Es lamentable que algunos países sigan poniendo obstáculos, ya que se están posponiendo oportunidades para el comercio, el empleo, la inversión o la promoción tecnológica, y privando a empresas y a los ciudadanos de los beneficios del acuerdo". En este sentido, el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha enfatizado que las relaciones entre la Unión Europea e Iberoamérica son "estratégicas", algo que ya España expresó durante la presidencia rotatoria de la UE en el segundo semestre de 2023. "Nuestra apuesta por el acuerdo UE-Mercosur, más allá de las dificultades, es un elemento fundamental, porque creemos en el comercio internacional", ha recalcado. Así, el ministro ha destacado la relación de "admiración, aprecio respeto y amor por el pueblo brasileño". Según Hereu, las bases de la relación económica y comercial se sustenta en la "amistad". "Esta es la mejor base, venimos de lejos en esta relación y con gran intensidad", ha enfatizado. Por ello, el titular de Industria ha expresado la voluntad del Gobierno de seguir desarrollando las relaciones institucionales, políticas, económicas y empresariales. "Para nosotros Brasil es un socio fiable", ha subrayado Hereu. HEREU LLAMA A LA INVERSIÓN DE EMPRESAS BRASILEÑAS EN ESPAÑA El responsable de Industria del Gobierno español ha puesto en valor que las empresas españolas han contribuido al desarrollo de Brasil pero en ese país también "han aprendido mucho", ya que España se sitúa actualmente como el segundo gran inversor en el país, con presencia en sectores como el financiero, el de seguros, la energía, las infraestructuras o las telecomunicaciones. Además, el ministro ha aprovechado su intervención en el encuentro para hacer un llamamiento a las empresas brasileñas para que invierten en España, dada la apuesta por la reindustrialización, la transformación digital o la sostenibilidad, gracias a los fondos europeos 'Next Generation EU'. PROGRAMA DE ACTIVIDADES PARA CELEBRAR EL CENTENARIO DE LA CCBE El encuentro también ha contado con la presencia de Andrés Allamand, secretario general Iberoamericano (Segib); Susana Sulmezo, secretaria de Estado para Iberoamérica; Aloizio Mercadante, presidente del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil (Bndes); así como de todos los miembros de la Junta directiva de la CCBE. La gala ha contado con el apoyo institucional de la Embajada de Brasil y de la Casa do Brasil, y con Telefónica, L.O. Baptista, Mapfre, Iberdrola, Federación Canaria de Empresas Portuarias, Banco ITAU BBA Internacional, Santander, Uría y Menéndez, Votorantim, Latam, CESCE, Maraey y BTG Pactual como patrocinadores. Durante el presente 2024, la CCBE está desarrollado un completo programa de actividades para conmemorar su centenario. Entre ellas destaca la audiencia con el Rey Felipe VI, celebrada en enero, así como desayunos empresariales, conciertos y actividades deportivas.

Compartir nota: Guardar Nuevo