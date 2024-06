El PP expresa su voluntad de pactar el CGPJ pero avisa que no se bajará de su posición de cambiar el sistema de elección

El portavoz del PP, Borja Sémper, ha asegurado este lunes que su partido tiene "voluntad" de llegar a un acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pero ha avisado que no se "bajará" de su posición para que se "garantice" la independencia del órgano de gobierno de los jueces y se cambie el sistema de elección, de forma que los jueces elijan a los jueces. En una rueda de prensa en la sede del PP, Sémper ha señalado que su partido está en la misma posición que viene defendiendo estos meses. Así, ha subrayado que la "voluntad" del PP "es la de llegar a un acuerdo y a un entendimiento que renueve el Consejo General del Poder Judicial y que garantice también a través de las reformas pertinentes que los jueces, son elegidos por los jueces". De esa forma, ha proseguido, "avanzan y garantizan" la "independencia del órgano de gobierno de los jueces". "Y ésta es una posición de la que no nos vamos a bajar, con lo cual el acuerdo que podamos alcanzar tiene que tener estos requisitos, que por cierto son requisitos también exigidos por la Unión Europea, por la inmensa mayoría también de los Estados miembros de la Unión Europea", ha manifestado. En este sentido, Sémper ha dejado claro que el PP mantiene una posición "clara" que va "a defender hasta el final" porque "independientemente de lo que convenga o no a los partidos políticos, es lo que conviene al Estado". "Y para nosotros es fundamental la defensa del Estado por encima de intereses de partido", ha apostillado. En cuanto a si el PP estaría dispuesto a incluir en esa renovación del CGPJ a otros órganos como RTVE, la CNMC o el Banco de España, Sémper ha indicado que la negociación sobre el órgano de gobierno de los jueces y "la implementación de medidas a través de modificaciones legales que garanticen la independencia de los jueces no está vinculada con ninguna otra negociación en absoluto". SIN FECHA PARA SENTARSE CON LA COMISIÓN EUROPEA Al ser preguntado si ya han sido citados por la Comisión Europea para sentarse a negociar la renovación del CGPJ, Sémper ha dicho que no tienen fecha. Los 'populares' han exigido que esas negociaciones se produzcan con la mediación de la Comisión Europea pero éste órgano exige un avance concreto antes de sentarse con PP y PSOE. Después de que la portavoz del PSOE, Esther Peña, haya admitido contactos recientes con PP para renovar el Consejo y haya dicho que espera llegar a un acuerdo en próximos días, fuentes de la cúpula del PP han reconocido esos contactos. "Contactos siempre hay", han señalado, evitando entrar en más detalles.

