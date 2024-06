Borrell avisa que Consejo de Asociación con Israel no es una reunión más, "no para hablar del programa Erasmus"

El Alto Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, ha asegurado este lunes que la futura reunión del Consejo de Asociación entre Israel y la UE no será una reunión más, sugiriendo que hay que tratar la situación dramática en Gaza y la política de anexión de Cisjordania. En rueda de prensa desde Luxemburgo a la conclusión de la reunión de ministros de Exteriores del bloque, el Alto Representante ha indicado que el Consejo de Asociación con Israel no será una reunión al uso. "No lo convocamos para discutir de la implementación del programa Erasmus. Tenemos temas muy graves que poner sobre la mesa", ha advertido. En este sentido, Borrell ha adelantado que circulará una serie de documentos entre los Estados miembros para que tengan en su mano toda la información de Naciones Unidas sobre la crisis humanitaria en Gaza y la tensa situación en Cisjordania. "La guerra pone a prueba a los palestinos en Gaza y el Derecho internacional en Cisjordania donde hay una voluntad clara de anexionarse la zona en pequeños trozos. Eso no conduce a la paz sino todo lo contrario", ha asegurado sobre la situación en Oriente Próximo. De esta forma, la UE empezará a trabajar en la agenda y la posición común que deben de forjar antes de una reunión de esta naturaleza con Israel, en un foro que es el habitual del bloque para pasar revista a las relaciones con terceros actores. Igualmente, de la reunión en Luxemburgo sale un acuerdo político de los 27 para proceder con la aprobación de más sanciones contra Hamás y colonos israelíes violentos, algo que Borrell espera que se pueda adoptar pronto por procedimiento escrito. Estas declaraciones llegan a la luz de las divisiones en el seno de la UE sobre cómo afrontar una eventual reunión del consejo de asociación con Israel, después de que las autoridades israelíes hayan confirmado que acudirán a la petición de reunión de la UE, pero solo cuando entre la presidencia húngara del Consejo en julio, algo que Borrell ha recordado que no tiene incidencia en este foro que preside el Alto Representante. Una parte de Estados miembros insisten en que el encuentro se basa en las buenas relaciones con Israel y en ningún caso puede convertirse en un "tribunal" contra el país por su operación militar en Gaza. "Algunos mensajes pueden ser desagradables, pero definitivamente no queremos que el consejo de asociación se convierta en una especie de tribunal o juicio a Israel", explicaron fuentes diplomáticas. Otros en cambio recalcan que la convocatoria surge de un contexto específico y es por eso que tiene que abordarse el incumplimiento de las órdenes de la justicia internacional y la reunión no puede convertirse en un encuentro más. La idea de convocar a Israel a un encuentro con los 27 se acordó tras el incumplimiento de las órdenes de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que demandó en mayo a Israel el fin de las operaciones en Rafá.

