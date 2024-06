Tedesco, sobre la mala suerte de Lukaku: "No creo que haya una razón específica"

Leipzig (Alemania), 22 jun (EFE).- Domenico Tedesco, seleccionador de Bélgica, afirmó este sábado en rueda de prensa, después de ganar 2-0 a Rumanía, que no cree que haya "una razón específica" por la que su mejor delantero, Romelu Lukaku, haya tenido tanta mala suerte de cara a las porterías rivales.

El atacante del Roma cedido por el Inter acumula tres goles anulados en la Eurocopa. Un par de ellos por fuera de juego, incluido el que convirtió a Rumanía, y otro por mano de un compañero. Además, ha fallado muchas ocasiones ante los porteros de Eslovaquia y Rumanía, muy acertados ante Lukaku. Tedesco no encontró explicación a los errores y aciertos anulados de su jugadores.

"En el primer partido se vio que fue desafortunado por dos milimietros (en el fuera de juego). La mano no es clara todavía. No sé si fue o no. Y ha marcado tres goles y los tres anulados. Luego el portero también apareció. O el defensa, salvando goles en el último momento. No creo que haya una razón específica que explique esto", dijo.

Tedesco también analizó el choque ante Rumanía, ante la que consiguió tres puntos importantes para mantenerse en la pelea por alcanzar los octavos de final de la Eurocopa: Presionamos alto, intentamos ganar el balón arriba. A Rumanía le gusta controlar los partidos. No es fácil contra ellos, pero nuestra mentalidad era buena".

"Jugamos con la misma estructura que contra Eslovaquia. Tielemans lo hizo fantásticamente bien, como todos los demás. Estamos contentos de habernos llevado estos tres puntos y ahora veremos qué nos depara el próximo partido. Estoy muy aliviado por haber ganado el partido, era muy importante sumar esos tres puntos y, sí, es una pena necesitar tantas ocasiones para marcar. Creo que pudimos marcar tres, cuatro o cinco goles esta noche. Es genial que creemos este tipo de ocasiones, pero tenemos que ser pacientes", señaló.

Por último, hablo sobre el mejor jugador de su equipo ante Rumanía, Kevin De Bruyne: "Le conozco desde hace poco tiempo. Se reunió con nosotros por primera vez en marzo. Desafortunadamente para nosotros no estuvo casi durante todo un año. Prácticamente no pudo jugar toda la fase de clasificación. Se nota lo positivo que es y es importante que los jugadores salgan al terreno de juego con ese estado de ánimo", comentó. EFE

jjl/jl