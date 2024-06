Trump acusa a Biden de iniciar la guerra en Ucrania con sus promesas a Zelenski de entrar en la OTAN

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump ha sugerido que su sucesor en la Casa Blanca, Joe Biden, sería responsable de la guerra de Ucrania debido a sus promesas al presidente Volodomir Zelenski de entrar en la OTAN. "He escuchado durante 20 años que si Ucrania se une a la OTAN, será un problema real para Rusia. He estado escuchando esto durante mucho tiempo. Creo que por eso comenzó esta guerra", ha dicho Trump en una entrevista para el podcast All-In. "Joe Biden ha estado diciendo cosas equivocadas todo el tiempo, y una de ellas es que Ucrania se uniría a la OTAN. Cuando lo escuché, pensé, 'este tipo va a iniciar una guerra'", ha contado el expresidente de Estados Unidos. Trump se ha mostrado convencido de que han sido estas promesas las que finalmente propiciaron aquella invasión en febrero de 2022 y sostiene que durante su gestión no se escuchó nunca que Rusia pretendiera atacar Ucrania. "Esto nunca hubiera sucedido. Rusia no iba a atacar a Ucrania. Tan pronto como me fui, comenzaron a hacer cola en la fronteras", ha dicho Trump, quien pensó que aquello sería la forma en la que el presidente ruso, Vladimir Putin, "negociaría". "Entonces, de repente, atacaron (...) Biden dijo lo contrario de lo que creo que debería haber dicho. Las cosas que dijo y sigue diciendo son una locura", ha valorado Trump, quien ha calificado de " muy provocativa" la retórica sobre la entrada de Ucrania en la OTAN y la presencia de sus tropas en territorio ucraniano. "Ahora escucho constantemente hablar de que Ucrania se unirá a la OTAN, y escucho que Francia quiere luchar en Ucrania. Bueno, buena suerte para ellos", ha dicho Trump entre las risas de los entrevistadores.

