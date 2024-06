ONU dice que un solo "error de cálculo" en la frontera entre Líbano e Israel podría producir "una catástrofe"

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha alertado de que un solo "error de cálculo" en la frontera entre Líbano e Israel --donde el partido-milicia chií Hezbolá y el Ejército israelí intercambian ataques desde hace semanas-- podría conducir a "una catástrofe" a nivel regional. "Seamos claros: los pueblos de la región y del mundo no pueden permitirse que Líbano se convierta en otra Gaza", ha señalado Guterres durante una rueda de prensa desde Nueva York, donde ha lamentado que ya se han perdido "muchas vidas" a un lado y otro de la frontera entre Líbano e Israel. La zona ha registrado en las últimas semanas un repunte de la violencia que, además de dejar muertos y cientos de desplazados, también ha provocado incendios que "devastan comunidades y el medio ambiente". Además, artefactos sin detonar y restos de explosivos "ensucian el paisaje". Así las cosas, Guterres ha hecho un llamamiento a las partes a respetar las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU al respecto y ha exigido el cese de las hostilidades, y ha incidido en que "los civiles deben ser protegidos" y los niños, periodistas y trabajadores sanitarios "nunca deberían ser un objetivo". "El mundo debe decir alto y claro: la inmediata desescalada no es solo posible, es esencial. No hay solución militar. Una mayor escalada militar solo garantizará mayor sufrimiento, mayor devastación a las comunidades de Líbano e Israel y más consecuencias potencialmente catastróficas para la región", ha subrayado. Guterres ha recalcado que Naciones Unidas apoya todos los esfuerzos diplomáticos para ponerle fin a la violencia, restablecer la estabilidad y evitar un aún mayor sufrimiento de la población regional. "Seguimos presionando para un alto el fuego humanitario inmediato en Gaza" y la liberación de los rehenes, ha remachado. Las tensiones han ido al alza durante las últimas semanas entre Israel y Hezbolá, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, advirtió recientemente de que su Ejército "está preparado para una acción muy poderosa" en la frontera con Líbano. Por su parte, el líder de Hezbolá, Hasán Nasralá se ha opuesto a una posible "guerra total" aunque ha recomendado a Israel "permanecer preparado" en el norte del país y ha llegado a avisar a países como Chipre de que lo considerará "parte de la guerra" si sigue permitiendo a Israel el uso de sus bases para ejercicios militares.

