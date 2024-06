López Obrador resalta la apreciación del peso mexicano bajo su presidencia pese a los últimos vaivenes

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha destacado que durante su sexenio se ha dado una apreciación del peso mexicano, frente a las sucesivas devaluaciones que han tenido lugar bajo anteriores presidencias y pese a los vaivenes de las últimas semanas con motivo de la actualidad política. "En el caso del peso, yo creo que vamos a lograr algo que no se había visto en más de 50 años: no va a haber una devaluación en este sexenio", ha asegurado el mandatario mexicano en su conferencia matutina, para añadir que la moneda mexicana es la que más se ha fortalecido frente al dólar. Así, aun con los incrementos de las últimas semanas, López Obrador ha calculado en el 10% la apreciación del peso frente al dólar. "Este fortalecimiento es algo que no se veía en anteriores mandatos", ha comentado. La victoria de Claudia Sheinbaum en las elecciones presidenciales que se celebraron a inicios de junio causó cierto revuelo en el peso mexicano y la Bolsa, que experimentaron cierta volatilidad en los días posteriores. Sin embargo, los nombramientos de los miembros que conformarán su gabinete a partir de octubre, cuando Sheinbaum asuma el cargo, han transmitido algo de calma al mercado, con una menor volatilidad del peso mexicano. En concreto, la primera noticia confirmada fue que Rogelio Ramírez de la O, actual secretario de Hacienda y Crédito Público, se mantendrá en el mismo cargo bajo la nueva administración, a los que se suma el nombre de Marcelo Ebrard como secretario de Economía. "Esto le importa a los inversores y al sistema financiero porque Ramírez de la O tiene buen prestigio, es un profesional de primer orden y da mucha confianza", ha afirmado el presidente. Asimismo, ha reiterado que la economía está fuerte y que los empresarios que invierten "no se asustan" porque están informados, saben que hay inversión extranjera récord, crecimiento económico, empleo casi pleno y que el mercado interno está fortalecido.

