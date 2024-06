Filipinas descarta activar el tratado de defensa mutua con EEUU tras la última disputa con China

El Gobierno de Filipinas ha descartado este viernes recurrir al Tratado de Defensa Mutua con Estados Unidos, firmado hace más de 70 años, tras la última disputa registrada con Pekín en el mar de China Meridional y ha recalcado que considera que lo sucedido no supone un "ataque armado" como tal. En ese sentido, el secretario ejecutivo de Filipinas, Lucas Bersamin, ha rebajado el tono con respecto a las acusaciones de "piratería" vertidas en la víspera por las Fuerzas Armadas y ha calificado lo ocurrido de "malentendido" "Todavía no estamos preparados para clasificar esto como un ataque armado", ha dicho en relación al encuentro entre militares chinos y filipinos que tuvo lugar el lunes 17 de junio. "Fue probablemente un malentendido o un accidente", ha zanjado. En lo que parece un gesto hacia las autoridades chinas, Bersamin ha afirmado que quizás el enfrentamiento se produjo debido a la falta de conocimiento previo por parte de Pekín de la misión filipina de reabastecimiento del puesto de control que mantiene en el atolón Second Thomas, epicentro de la disputa. Así, ha adelantado que el Gobierno filipino, "en el mejor interés de todas las partes", publicará en el futuro cada una de estas misiones, informa Bloomberg. En la víspera, el jefe de las Fuerzas Armadas de Filipinas, Romeo Brawner Jr, acusó a Pekín de "piratería", así como a los guardacostas chinos de apoderarse de armamento, perforar lanchas y embestir buques filipinos. Aquellos incidentes dejaron un soldado filipino herido. Por su parte, Pekín defendió como "profesional y moderada" su respuesta para detener el reabastecimiento "ilegal" de este asentamiento y subrayó que los incidentes se produjeron por la "postura de Filipinas de ignorar las medidas de disuasión de China".

