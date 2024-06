La ONU dice que "no se puede permitir" más violencia tras el anuncio de Israel de un plan de ataque en Líbano

El portavoz adjunto del secretario general de la ONU, Farhan Haq, ha asegurado este miércoles que "no se puede permitir" más violencia, en referencia al anuncio del Ejército de Israel sobre la aprobación de un plan de ataque contra Líbano, coincidiendo con la escalada en la frontera norte con el partido-milicia chií libanés Hezbolá, en el marco de los enfrentamientos a raíz de los ataques perpetrados el 7 de octubre por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) contra territorio israelí. "El secretario general (António Guterres) se ha pronunciado repetidamente en contra de cualquier escalada del conflicto a lo largo de la Línea Azul. (...) Ya ha advertido de lo que ha ocurrido en Gaza, y no podemos permitirnos que se produzca un tipo de violencia similar en otros lugares", ha expresado Haq durante una rueda de prensa. Además, ha asegurado que la coordinadora especial de la ONU en Líbano, Jeanine Hennis-Plasschaert, y el general Aroldo Lázaro, jefe de la Fuerza Provisional de Naciones Unidas en este país (FPNUL), Aroldo Lázaro, están trabajando con ambas partes para reducir las tensiones "todo lo posible". Ante un posible inicio del conflicto, Haq no ha querido "especular" sobre el papel de la Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano (FINUL), y ha recordado que las tropas de la ONU presentes en zonas de guerra se han sometido al Consejo de Seguridad para asignar "el mandato apropiado de la misión". El Ejército israelí y Hezbolá --respaldado por Irán y que cuenta con un importante peso político en Líbano-- mantienen una serie de enfrentamientos desde el 8 de octubre, un día después de los ataques perpetrados por Hamás y otras facciones palestinas. Las tensiones han ido al alza durante las últimas semanas y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, advirtió recientemente de que el Ejército israelí "está preparado para una acción muy poderosa" en la frontera con Líbano. En respuesta, el 'número dos' de Hezbolá, Naim Qassem, advirtió la semana pasada de que una expansión del conflicto derivaría en "devastación y destrucción" en Israel.

