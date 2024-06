Lamine Yamal: "No me asusta ser el más joven en debutar en una Eurocopa"

El internacional español Lamine Yamal ha restado importancia al hecho de ser el jugador más joven en debutar en una Eurocopa y ha asegurado que "no" le "asusta" ese récord, además de resaltar que España cuenta con "un grupo muy bueno" que aspira a conquistar el título en Alemania. "Es un dato más. No me asusta, juego igual. Intento centrarme en jugar bien y yo creo que al final solo me ayuda porque cuando haga algo bien se va a magnificar por mi edad, obviamente. Yo creo que solo me ayuda", indicó en una entrevista en El Partidazo de COPE con Juanma Castaño. También se mostró emocionado de que el presidente de la UEFA, Alexander Ceferin, asegurase que le ficharía a él en caso de que tuviese un equipo. "Es un orgullo que gente de ese nivel reconozca lo que haces porque al final tú juegas para eso, para disfrutar y para que la gente reconozca tu trabajo. Te pone muy feliz que la gente reconozca tu trabajo, y me pone muy feliz que Ceferin diga eso", reconoció. Por otra parte, el jugador del FC Barcelona aseguró que sus compañeros y los rivales le tratan "como a un jugador normal" a pesar de ser joven. "Los rivales sobre todo, porque no creo que me dejen pasar por tener dieciséis años", apuntó. También explicó cómo encara a sus rivales. "A la que retiro el balón, si veo que estoy en uno contra uno, voy a por el lateral siempre; al final, es un juego muy psicológico porque a la que me voy una vez de él ya va más asustado y voy improvisando lo que me salga. Cuando noto que está nervioso se lo digo al míster. Le digo que me deje el uno contra uno todo el partido que iré a por él todo el rato", expuso. Además, desveló que muchas veces le piden que baje a defender. "Lo bueno que estoy acostumbrado porque Xavi en el Barca nos hacía bajar mucho. Intento ayudar siempre en defensa. No soy el que más defiende del equipo, pero intento ayudar", señaló, antes de hablar de las similitudes entre jugar en el Barça y en la selección. "Es bastante parecido el juego. Sí que es verdad que en la selección estamos jugando más directos, conmigo y con Nico, pero sí es bastante parecido", dijo, asegurando que el estilo de juego de Xavi y de Luis de la Fuente "es muy diferente". "Te intentan aportar cosas diferentes. Xavi era bastante más intenso y Luis de la Fuente me da más charlas y es más calmado", expresó. Por otra parte, desveló que ya ha hablado con Hansi Flick, nuevo entrenador del Barça. "Hablé con él antes del partido. Me dijo que mucha suerte, que él estaba deseando que empezase la temporada y le dije lo mismo", subrayó, deseando poder ser "una leyenda del Barca". En otro orden de cosas, explicó que compagina los entrenamientos con los estudios. "Alguna broma hacen diciendo 've a estudiar'. Como tenemos bastante tiempo libre no es que diga 'hoy mínimo dos horas'; cuando estoy en la habitación sin nada que hacer cojo el Ipad y hago un par de deberes, y ya cuando me llaman Nico o Fermín para jugar a la Play bajo con ellos", bromeó. "Supongo que las notas me las enviarán online, porque depende de hasta dónde lleguemos en la Eurocopa, que espero que sea muy lejos, yo ya no volveré a clase ya. Si llegamos a la final ya no volveré, me iré directamente de vacaciones", añadió. También contó que se lleva "muy bien" con Álvaro Morata. "Me da muchos consejos antes de los partidos y me llevo muy bien con él. Cuenta historias que nos hacen mucha gracia. Yo tampoco lo sabía, cuando llegué pensé que iba a ser un capitán así serio, pero no. La verdad que me hace mucha gracia", señaló. Además, aseguró que Rodri es el futbolista de la selección que más le ha sorprendido. "Rodri, obviamente, me sorprendió mucho, y me sorprendió Grimaldo por el golpeo que tiene, es una locura. En los entrenamientos mete cada golazo...", afirmó. "El grupo que hemos conseguido hacer para llegar a la Eurocopa es muy bueno, la verdad. Lo he estado hablando con Unai -Simón, que es uno de los jugadores que más experiencia tiene, y también dice que hemos hecho un grupo muy bueno y que nos llevamos muy bien entre todos", afirmó. Yamal también habló de su abrazo con Dani Carvajal tras el partido contra Croacia. "Yo entiendo que la gente piense que si uno juega en el Real Madrid y otro en el Barca nos vamos a pelear, pero obviamente nos llevamos muy bien", dijo, asegurando que los jugadores blancos son "muy buena gente". "Nos cuidan mucho. A Nacho no le conocía y es muy majo. Nos cuida mucho a los jóvenes y todo muy bien. Se ve que nos llevamos todos muy bien y eso es lo que nos lleva a ganar Eurocopas y títulos grandes", continuó. Por último, habló de los aplausos que recibió en el Santiago Bernabéu durante el España–Brasil de marzo. "Estoy muy contento. Que un estadio como el Bernabéu te aplauda, encima con la selección, es mucha felicidad. Era un sueño ser aplaudido así, jugando un partido con la selección", finalizó.

