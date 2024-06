La Princesa Leonor eclipsa el décimo aniversario de la Proclamación de Felipe VI con un traje rojo muy 'Reina Letizia'

Este 19 de junio se cumplen diez años desde la proclamación de Felipe VI; una fecha redonda y muy especial que la Familia Real ha querido celebrar por todo lo alto con varios actos que tendrán lugar a lo largo de toda la jornada en un escenario tan significativo como el Palacio Real. El primero de ellos, el relevo solemne de la Guardia Real en el Patio de la Armería, que los Reyes Felipe y Letizia, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía han seguido atentamente desde el balcón central del Salón del Trono del Palacio Real, a donde han regresado por primera vez una década después del ascenso al trono de su Majestad. Un momento especialmente emotivo en el que la Familia Real ha saludado a las más de 2000 personas congregadas en los alrededores con su mejor sonrisa, y en el que todas las miradas se han dirigido irremediablemente a la Princesa de Asturias, que con su look ha eclipsado tanto a su madre como a su hermana pequeña, que a pesar de tratarse de una jornada histórica han optado por recuperar un sofisticado conjunto de seda natural en color turquesa que estrenó en julio de 2023 -en el caso de Doña Letizia- y un mono azul marino con arriesgadas aberturas en los laterales y detalle de estampado 'tie-dye' en morado, fuscia y azul -que estrenó en los Premios Princesa de Asturias 2023- en el de la Infanta Sofía. Por tanto, la Princesa Leonor, que hoy también está de celebración puesto que se cumplen diez años desde que se convirtió en heredera al trono y Princesa de Asturias, era la única que estrenaba look. ¡Y menudo look! Haciendo un guiño a su madre, la primogénita de Felipe VI ha deslumbrado con un total look rojo pasión, el color fetiche de la Reina Letizia, con un traje sastre con el que nos imaginamos perfectamente a la monarca, que tiene una impresionante colección de dos piezas -de todo tipo y colores- en su vestidor. El de la Princesa Leonor es de Roberto Verino, con blazer clásica con cierre de un único botón y pantalón recto, que ha combinado con un top recto en el mismo rojo vibrante que le favorece especialmente y que es un color que apenas le habíamos visto hasta ahora. ¡La espera ha merecido la pena! Como complementos, la heredera ha prendido de su solapa el Toisón de Oro -máxima distinción que concede la Familia Real Española- y unos pendientes que ha pedido prestados a su madre. Unas joyas de la firma Gold & Roses confeccionadas en oro rosa, diamantes y rubíes que destacan con su rubia melena, que hoy ha lucido suelta con raya al medio.

