El presidente de Taiwán descarta "ceder ante la presión" de China

El presidente de Taiwán, Lai Ching Te, ha descartado este miércoles "ceder ante la presión" ejercida por China, que considera la isla una provincia más bajo su soberanía y ha amenazado con tomar medidas si las autoridades ponen en marcha acciones "independentistas". "La anexión de Taiwán es una política nacional de China. Además de incrementar su fuerza militar, ha aumentado sus métodos de coacción en un intento por lograr que Taiwán se someta", ha aseverado el mandatario, que ha incidido en que Taipéi "no cederá", tal y como ha recogido la agencia de noticias CNA. "El pueblo taiwanés ha mostrado su absoluta resolución al respecto y seguirá luchando por defender su democracia y su modo de vida libre", ha manifestado durante una rueda de prensa. No obstante, ha afirmado que la isla quiere "evitar el conflicto". "La paz verdadera no son solo palabras vacías, la paz garantizada mediante la fuerza es la verdadera paz", ha afirmado antes de criticar los "juegos de guerra puestos en marcha por parte de China tras su toma de posesión", en la que aludió a la independencia de Taiwán. Durante los últimos años, Pekín ha aumentado su presión a nivel político y militar sobre el Gobierno taiwanés, lo que ha supuesto también el despliegue de buques y aeronaves en las inmediaciones del territorio, unas acciones que buscan, según Taipéi, amedrentar a las autoridades para que descarten cualquier perspectiva secesionista.

