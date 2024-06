Carmen Borrego, monumental zasca a su hijo tras la final de 'Supervivientes'

Pedro García Aguado era su favorito para hacerse con la victoria en 'Supervivientes 2024' y el concursante al que ha apoyado y por el que ha apostado en diferentes platós en las últimas semanas de reality. De ahí la euforia de Carmen Borrego al abandonar Mediaset tras la gran final del concurso en el que el exjugador de waterpolo se hizo con el codiciado cheque de 200.000 euros de premio. "¡Qué no he ganado, no he ganado cariño! Pero me lo llevo todo, me llevo el placer" bromeaba con una gran sonrisa ante los micrófonos de Europa Press, confesando su "felicidad grandísima" por la victoria de Pedro. "El team de los mayores" -ya que el coach y ella eran los más 'veteranos' de una edición en la que la mayoría de concursantes eran dos o tres décadas más jóvenes que ellos- ha exclamado orgullosa; y eso que la hermana de Terelu Campos abandonó por motivos médicos la aventura cuando apenas llevaba 20 días en Honduras. Algo que no ha sido impedimento para que se convierta en una de las grandes protagonistas de 'Supervivientes 2024' tanto por las tramas que protagonizó en Los Cayos Cochinos como por su papel fundamental en las galas del reality a su regreso de la isla. Tanto es así que el reportero no ha dudado en preguntarle por unos rumores -con poco fundamento- que han circulado por diferentes redacciones en los últimos días y que apuntan a que Carmen podría ser una de las encargadas de dar las Campanadas en Mediaset en la próxima Nochevieja. Algo que la tertuliana se ha tomado a risa y que ha servido para que le lance un monumental zasca a su hijo José María Almoguera, que rompió unilateralmente su relación sin darle ninguna explicación cuando volvió de 'Supervivientes': "Hombre, ¿lo dudas? Sí, voy a dar las Campanadas con mi hijo. Buenas noches" ha revelado, añadiendo que es "en serio" muerta de risa al conseguir su objetivo de dejarnos completamente descolocados con su dardazo al joven.

