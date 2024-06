Rocío Carrasco, su llamativa reacción al ser preguntada por la participación de Olga Moreno en el 'All Stars'

Este martes 18 de junio María Teresa Campos hubiese cumplido 83 años; una fecha marcada en rojo en el calendario tanto para la inolvidable presentadora -a la que le encantaba soplar las velas rodeada de sus seres queridos- como para sus hijas Terelu Campos y Carmen Borrego, que no han dudado en recordar a su madre en un día tan especial con una misa en su honor que ha tenido lugar en la Iglesia Santa María de Caná en Pozuelo de Alarcón y que, muy a su pesar, ha estado marcada por la polémica. Y es que aunque las hermanas querían que fuese un 'homenaje' íntimo y privado a su madre, sus planes trascendieron a la prensa y rostros conocidos como el que fuera chofer de Teresa, Gustavo Guillermo, o la propia Belén Esteban han estallado públicamente al no haber sido 'invitados' a la misa. Una celebración a la que asistió gran parte de la familia Campos, Terelu, Carmen, Alejandra Rubio, Carmen Rosa Almoguera, o el marido de Borrego, José Carlos Bernal, pero a la que prefirió no acudir el nieto de María Teresa, José María Almoguera, escenificando así su ruptura total con el mediático clan. Quien no se quiso perder esta misa tan especial con motivo del cumpleaños de la presentadora -que falleció el 5 de septiembre de 2023- ha sido Rocío Carrasco, para la que Teresa era como su segunda madre. Muy emocionada, la hija de Rocío Jurado dedicó unas emotivas palabras a la periodista y confesó ante las cámaras que no podría quedarse tan solo con una cosa de la malagueña: "Si es que yo no te puedo decir nada en concreto porque es que dedito me corto que no me duela. Ella en sí. Si es que no hay más". "Es una fecha complicada. Mañana sería el cumpleaños. Entonces, bueno, pues cada uno reacciona de una forma" ha justificado el indisimulado enfado de Terelu tanto a su llegada a la misa como al abandonar la Iglesia con un rostro más serio que nunca y evitando hacer ningún tipo de declaración recordando a su madre en un día tan señalado. Una reacción similar a la que Rocío ha tenido cuando le hemos preguntado por la participación de Olga Moreno en 'Supervivientes All Stars', que supone el regreso a televisión de la ex de Antonio David Flores dos años después. "Uy qué calor. Ay, qué bonita la camiseta, tío" ha exclamado intentando echar balones fuera para no hablar del tema; y ante la insistencia del reportero, la hermana de Gloria Camila ha dejado claro, visiblemente molesta, que no quiere hablar de la sevillana: "Sigue con lo tuyo. Tú sigue con lo tuyo, mi vida" ha zanjado antes de cambiar de tercio.

