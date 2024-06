María José Suárez y Escassi reaparecen enamoradísimos y zanjan los rumores de crisis

María José Suárez y Álvaro Muñoz Escassi forman, desde hace 3 años, una de las parejas más enamoradas y sólidas del famoseo patrio, y no hay aparición ante las cámaras en la que no derrochen complicidad y gestos de cariño, alimentando los rumores acerca de una posible boda que no acaba de llegar. Sin embargo, hace un par de semanas surgían los rumores de crisis después de que el programa 'Socialité' descubriese que habían dejado de seguirse en redes sociales durante varios días. Un bache en su historia de amor que la modelo confirmaba a la revista 'Hola', reconociendo que había decidido pedirle "un tiempo" al jinete para estar con su hijo Elías (6), y que llevaba dos semanas sin ver a Álvaro. "Tengo un novio muy demandante y con muchos planes de adulto, que a veces se olvida de que tengo un niño con el que necesito pasar más tiempo" confesaba. Una crisis que la pareja solventaba en tiempo récord, puesto que días después se regalaban un crucero por Dinamarca con el pequeño de la sevillana y, como no podía ser de otro modo, presumían de su felicidad con románticos post compartidos en sus perfiles de Instagram. De regreso en Madrid tras esta escapada que ha servido para reforzar su relación, María José y Escassi han reaparecido más enamorados que nunca y han zanjado los rumores de crisis, dejando claro que ni siquiera los ha habido: "Yo no he dicho en ningún momento que nos hayamos dado un tiempo. Simplemente que me habíais preguntado que por qué no se nos veía juntos durante dos semanas y dije que estamos en un tiempo de estar con el niño" ha explicado la modelo, asegurando que "no ha habido ni vuelta, ni ruptura, ni reconciliación, ni nada". "Exacto" ha confirmado cuando le hemos preguntado que la relación ha continuado y no ha habido ningún 'break'. Y es que lo único que ha pasado, como explica, "es que también necesito estar tiempo con mi niño". "No se nos habían visto juntos en dos semanas y ya habían saltado las alarmas, pero realmente estaba todo bien" ha insistido. "Si ella ha dicho que sí a todo lo que diga ella, siempre lo que diga ella" ha zanjado un sonriente Escassi, tan feliz como siempre con María José.

