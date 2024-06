Concluye sin acuerdo la cumbre de líderes de la UE sobre el reparto de altos cargos

Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea han concluido sin acuerdo la cumbre informal convocada para negociar la cúpula de las instituciones comunitarias; un reparto para el que el Partido Popular Europeo da por sentado que su candidata Ursula von der Leyen debe repetir al frente de la Comisión Europea mientras se resiste a ceder para que el socialista portugués António Costa asuma la presidencia del Consejo Europeo y la primera ministra estonia, Kaja Kallas, sea la nueva jefa de la diplomacia europea. "No hay un acuerdo esta noche, en este momento", ha dicho en declaraciones a la prensa al término de la reunión el presidente del Consejo Europeo, el liberal belga Charles Michel, quien ha añadido que el objetivo no era tomar una decisión esta misma noche pero que los líderes tienen el deber de alcanzar un acuerdo antes de que acabe junio. Los líderes llegaron a Bruselas con disposición a cerrar con rapidez un acuerdo político que enviara una señal de fortaleza de la Unión aunque la decisión no se pudiera adoptar formalmente hasta el próximo Consejo Europeo del 27 y 28 de junio, junto a la agenda estratégica del bloque para la próxima legislatura. En las declaraciones de líderes a su llegada a la cumbre no se han escuchado voces contrarias al tándem de Von der Leyen y Costa para las presidencias respectivas de la Comisión Europea y del Consejo Europeo, dos nombramientos que deciden los 27 por mayoría cualificada, aunque el primero necesita además superar una votación en el pleno del Parlamento Europeo. Del reparto debe salir también el nombre de quien tome el relevo de Josep Borrell como Alto Representante de la Unión Europea y, aunque no es prerrogativa del Consejo Europeo pero sí se incluye en la negociación, la presidencia del Parlamento Europeo para la primera mitad de la legislatura, que previsiblemente también quedará en manos del PPE, al repetir Roberta Metsola. Las conversaciones, sin embargo, se han estancado cuando los ‘populares’ han reclamado mayor presencia en los altos cargos (‘Top Jobs’ en la jerga comunitaria) como reflejo de su victoria en las recientes elecciones europeas, en las que han sumado 190 escaños de los 720 en juego. Para ello, el PPE aceptaría que el exprimer ministro portugués António Costa fuera el nuevo presidente del Consejo Europeo a partir del 1 de diciembre, pero sólo la mitad de legislatura, de modo que al concluir el primer mandato de 2,5 años no se planteara su renovación, como ha ocurrido hasta ahora con los presidentes anteriores, sino que se pasara a un candidato del PPE.

