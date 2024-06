Carlos Alcaraz arranca la defensa de Queen's venciendo al argentino Francisco Cerúndolo

El tenista español Carlos Alcaraz, número dos del ránking ATP, ha avanzado este martes a los octavos de final del torneo de Queen's, de categoría ATP 500 que se disputa sobre hierba, tras imponerse en dos sets al argentino Francisco Cerúndolo (6-1, 7-5) en una hora y 23 minutos de partido, en el que ha sido su estreno en esta superficie esta temporada. Alcaraz arrancó la defensa del título de Queen's logrado el año pasado con muy buenas sensaciones. El murciano se deshizo por la vía rápida del argentino Cerundolo en un partido que dominó desde el comienzo y en el que tan solo durante el inicio del segundo set pareció complicarse. Así, el español mantiene su condición de invicto sobre la hierba desde su derrota en los octavos de final de Wimblendon 2022 ante Sinner, encadenando así 13 triunfos de manera consecutiva. El de El Palmar mostró un buen nivel de juego, especialmente durante el primer set en el que no dio ninguna opción a Cerúndolo, dominando con su derecha y con un alto porcentaje de éxito en la red (13/15). El único pero del jugador murciano en el partido fueron los errores no forzados, cinco en el segundo set, que evidenciaron que todavía debe rodarse en la superficie para mejorando sensaciones y ajustar sus golpes. El arranque de encuentro fue toda una demostración de intenciones de Alcaraz, que en un abrir y cerrar de ojos se colocó con 5-0 en el marcador, tras quebrar en sus dos primeros juegos al resto el saque del tenista argentino. Un Cerúndolo que lograría inaugurar su marcador manteniendo su saque en el sexto juego del encuentro, aunque esto no supondría ningún riesgo para Alcaraz que acabó cerrando el set con su servicio para un 6-1 en poco más de media hora de encuentro. Mucho más disputado sería el segundo set. El argentino, con más confianza en su derecha y con mejores porcentajes de saque, arrancó con fuerza y manteniendo su saque la segunda manga del partido. Además, en el primer turno de saque del español, fue capaz de aprovechar su primera opción de rotura para colocarse con un 'break' arriba en el marcador. Ventaja que fue capaz de mantener durante todo el set hasta que el noveno juego, con la opción de cerrar el parcial con su saque, Alcaraz consiguió quebrarlo. Y con 4-5 en el marcador favorable al argentino y servicio del español se vivió el juego más largo del encuentro. Hasta tres oportunidades de set al resto tuvo el argentino, pero Alcaraz, una de ellas con un saque directo, salvó todas ellas, igualando a cinco el parcial. Una resistencia que mermó la moral de Cerundolo y cargó de confianza al murciano que en el siguiente juego aprovechó dos bolas de 'break' para colocarse por primera vez por delante en el marcador del set (6-5). Así, con servicio para cerrar el encuentro, el español cerró el encuentro con un saque en blanco. Avanza Alcaraz a los octavos de final de torneo de Queen's por segundo año consecutivo, ronda en la que se enfrentará al vencedor del Navone-Draper. DAVIDOVICH Y PEDRO MARTÍNEZ SE DESPIDEN DE QUEEN'S Y HALLE Las malas noticias del día para el tenis español fueron las derrotas de Davidovich y Pedro Martínez en los torneos de Queen's y Halle, respectivamente. El malagueño cayó en primera ronda de Queen's ante el chileno Tabilo (7-6(6), 3-6, 6-1) en un encuentro que se reanudó este martes tras aplazarse con 3-1 favorable a Tabilo en el tercer set por la lluvia. Por su parte, Pedro Martínez quedó apeado también en primera ronda de Halle tras perder en dos sets ante el estadounidense Chris Eubanks (6-3, 6-4).

