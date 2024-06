Domingo, 16 de junio de 2024 (11:00 GMT)

ISRAEL PALESTINA

Israel pausará diariamente sus ataques en el sur de Gaza para permitir que entre más ayuda

Jerusalén (EFE).- El Ejército israelí anunció este domingo que de ahora en adelante pausará diariamente sus ataques en el sur de la Franja de Gaza entre las 08.00 y las 19.00 para permitir la distribución de ayuda humanitaria en la zona. La decisión se produce tras mantener "discusiones con la ONU y organizaciones internacionales", dijeron las fuerzas armadas israelíes en un comunicado.

Israel sufre su jornada más letal en Gaza desde enero con 8 soldados muertos en Rafah

Jerusalén (EFE).- El Ejército israelí vivió el sábado su jornada más mortífera en Gaza desde enero, con 8 soldados muertos en una gran explosión cuando se encontraban en un vehículo blindado en Rafah (en el sur de la Franja) que reivindicaron las Brigadas al Qasam, el brazo armado de Hamás. Entre los ocho fallecidos se encontraba el capitán Wassem Mahmoud (23 años), subcomandante del Batallón de Ingeniería 601 el Ejército israelí, mientras que los nombres del resto aún no han trascendido, si bien sus familias han sido informadas de lo ocurrido, según recogió un comunicado castrense.

UCRANIA GUERRA (Ampliación)

la Declaración de la Cumbre sobre Ucrania reclama seguridad nuclear y de tránsito marítimo

Bürgenstock (Suiza) (EFE).- Los líderes políticos que participan en la Cumbre de la Paz para Ucrania adoptarán este domingo una declaración que pone énfasis en la seguridad nuclear, defiende que la central nuclear de Zaporiyia debe funcionar bajo el completo control ucraniano, al tiempo que piden seguridad para el tránsito de mercancías por el Mar Negro. La declaración, a la que ha tenido acceso EFE, supondrá el cierre este domingo a dos días de pronunciamientos públicos e intercambios en privado entre un centenar de delegaciones de países, de las cuales más de 60 están encabezadas por presidentes y jefes de Estado.

Ministro Exteriores Ucrania: "queremos que la próxima cumbre sea por el fin de la guerra"

Bürgenstock (Suiza) (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Dmitro Kuleba, declaró este domingo, en el último día de la Cumbre de Paz de Bürgenstock (Suiza), que confía en que el próximo evento de este tipo "sea por el fin de la guerra", aunque para ello se necesita que Rusia, ausente en este encuentro, "esté al otro lado de la mesa". "No puedo decirles cuándo terminará la guerra, no está en mis manos, pero sé que estamos dando pasos hacia la restauración de una paz que sea justa y duradera", señaló Kuleba en los márgenes de la cumbre.

Tres muertos y cinco heridos tras una jornada de ataques en Donetsk, según Kiev

Kiev (EFE).- El responsable ucraniano de la administración militar regional de Donetsk, Vadim Filashkin, informó en su canal de Telegram de que tres personas murieron y otras cinco resultaron heridas el sábado en esa región del este de Ucrania, según recogió este domingo la agencia local 'Ukrinform'. Los tres fallecidos se registraron en la población de Ulakly, a unos sesenta kilómetros al oeste de Donetsk, según las informaciones de Filashkin, que no precisó más datos sobre unas víctimas que las autoridades de Kiev atribuyeron a Rusia.

Muere otro periodista ruso en el este de Ucrania, el segundo en menos de una semana

Moscú (EFE).- El periodista ruso Nikita Tsitsagui, de 29 años, murió a causa de un ataque con drones del Ejercito ucraniano en el este de Ucrania, informó este domingo el digital News.ru, el medio para el que trabajaba. "Ocurrió en la zona del monasterio de San Nicolás, cerca de Vugledar, desde donde el corresponsal planeaba enviar un reportaje. Aún no hay más detalles de lo sucedido", precisó el digital.

Biden recauda más de 28 millones de dólares en un acto en Los Ángeles junto a Obama

Los Ángeles (EE.UU.) (EFE).- Joe Biden, recaudó más de 28 millones de dólares en un acto realizado en la noche del sábado en Los Ángeles en el que se reunió con el expresidente Barack Obama (2009-2017) y personalidades de Hollywood como Julia Roberts, George Clooney, Barbra Streisand, entre otros. La campaña de Biden-Harris afirmó haber recaudado la que se convirtió en una cifra histórica para un único acto demócrata de recaudación de fondos al sobrepasar los 26 millones de dólares que alcanzó en marzo un evento similar en Nueva York.

Trump pesca votos en una iglesia negra en Detroit con muchos feligreses blancos

Detroit (EE.UU.) (EFE).- En un gesto poco habitual, el expresidente de Estados Unidos y precandidato republicano Donald Trump (2017-2021) se reunió con votantes en una iglesia negra del centro de Detroit, en el estado clave de Míchigan, en lugar de los suburbios blancos donde suele hacer campaña. Es una prueba de que el magnate neoyorquino quiere aprovechar el desgaste de la Administración del demócrata Joe Biden para, en las elecciones del próximo 5 de noviembre, pescar votos de la comunidad negra, que tradicionalmente le ha dado la espalda por sus polémicas de tintes racistas, como sus años de ataques contra el presidente Barack Obama (2009-2017).

HRW: África necesita más programas que lleguen a 98 millones de niños sin escolarizar

Nairobi (EFE).- Los gobiernos de África deben "acelerar" sus programas para garantizar una educación gratuita y de calidad para todos, en un continente donde 98 millones de niños y adolescentes en edad escolar no pueden estudiar, señaló este domingo la ONG Human Rights Watch (HRW). "Millones de niños de África no pueden estudiar, mientras que millones más están escolarizados pero no reciben la educación de calidad que sus gobiernos se han comprometido a brindar", dijo en un comunicado la directora de HRW, Mausi Segun.

Al menos seis heridos en un tiroteo en Texas, el segundo en las últimas horas en EE.UU.

Washington (EFE).- Al menos seis personas, incluidos dos niños, resultaron heridas en un tiroteo en la noche del sábado en un parque en Round Rock, en el estado de Texas, un suceso que se ha producido apenas horas después del ocurrido en otro parque de Detroit (Michigan) con al menos diez heridos y un fallecido. Según informó este viernes la cadena CNN, el suceso de Texas fue confirmado por la Agencia de Servicios Médicos (EMS por sus siglas en inglés) del condado de Austin-Travis. EFE

