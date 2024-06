Fran Rivera deja entrever que su hija no debutará en televisión

Hace unos días conocíamos la noticia de que Cayetana Rivera, hija de Francisco Rivera y Eugenia Martínez de Irujo, podría debutar este sábado en un programa de televisión (Generación T, el programa de One Toro TV) de la mano de su amiga Berenice Lobatón. Sin embargo, hemos hablado con su padre y nos ha dicho todo lo contrario... de hecho, dado la voz de alarma advirtiendo que esa colaboración de la que tanto se ha hablado no se podría producir, lo que nos ha llamado especialmente la atención. Al preguntarle por ese posible debut, Fran contestaba de forma contundente: "Vamos a ver. ¿Eso es seguro, 100%? Espérate" y además, hacía una petición ante las cámaras: "A Cayetana, dejadla tranquila, de verdad. Lo que tenéis que dejarla es tranquila". Además, le preguntábamos sobre el homenaje que se le hizo hace unos días a su padre en TVE y no parece estar muy contento al ver que ha participado parte de su familia con la que está más distanciado que nunca... Tanto es así que nos confirmaba que "no lo he visto".

