El regreso de la camisa de manga corta: la prenda estrella del verano

A pocos días de que de comienzo el verano oficialmente -aunque el termómetro marca temperaturas estivales en buena parte del país desde hace semanas-, toca preparar los outfits para esta época del año en la que en ocasines parece complicado dar con esa prenda perfecta para sobrellevar el calor con estilo y sin renunciar a la elegancia. Tanto para ir a la oficina como para un plan con amigos, o una cena en la playa, las camisa de manga corta para hombre se han convertido en uno de los mejores aliados en el verano, además de servir como complemento para los looks de invierno combinándolas con jerséis o cárdigans. Las hay de todo tipo: Lisas, estampadas, en colores neutros -imprescindibles los tonos blancos, beiges o celestes-, o atrevidos -con tonos llamativos que sientan especialmente bien cuando uno está moreno-, confeccionadas en diferentes tejidos como por ejemplo algodón o lino... Las opciones son cada vez más numerosas y seas un hombre moderno o clásico existe la opción perfecta para tí. "La camisa de manga corta está viviendo un momento glorioso, seguramente catapultada por la fiebre de festivales de música y los outfits que llenan los recintos", destaca Marta Orío, directora creativa de Boston. Y teniendo en cuenta este resurgimiento de la camisa de manga corta, esta firma de moda masculina 'made in Spain' ya ha elegido su prenda estrella de este verano: La camisa 'Acapulco', una prenda casual de corte relajado y favorecedora a más no poder que reúne muchas de las tendencias actuales en moda de hombre. Esta camisa de Boston tiene un tejido 100% algodón, con una estructura gofrada que le aporta ese aire rústico de lo más actual. Además, cuenta con un estampado con motivos de inspiración en cerámica en colores rojo, azul y mostaza sobre fondo beige. Una propuesta versátil, cómoda y favorecedora para cualquier ocasión. "En camisa de manga corta se permite todo, o casi todo. Es una de las prendas estrellas del verano porque hasta el hombre más clásico se atreve a ponerse una camisa de manga corta estampada tanto por el día en el chiringuito como en las noches veraniegas", señala la directora creativa de Boston. Sin duda, la prenda que se convertirá en imprescindible para él este verano. Por estilosa, alegre, favorecedora e ideal tanto para ir a la playa como para disfrutar de una cena en la ciudad.

