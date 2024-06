Los padres de Josep Santacana confirman que será padre de nuevo junto a su actual pareja, Raquel

Cinco meses después de ser condenado a tres años y tres meses de prisión por un procedimiento de alzamiento de bienes al haber presuntamente descapitalizado el patrimonio de Arantxa Sánchez Vicario -una sentencia que ha recurrido- Josep Santacana se convierte de nuevo en un noticia. Aunque en esta ocasión por un motivo muy diferente; y es que como ha adelantado en primicia el programa 'Juntos' de Telemadrid, el exmarido de la extenista va a ser padre junto a su actual pareja, Raquel. El empresario, que tiene dos hijos en común con Arantxa, Arantxa (15) y Leo (12), se covertirá en pocos meses en padre por tercera vez con la joven con la que mantiene una discreta relación desde 2017, un año después de su separación de la ganadora de Roland Garros, de la que por cierto todavía no está separado legalmente. Josep pidió el divorcio en febrero de 2018, pero seis años después todavía continúa su batalla legal porque él está intentando que el juicio se celebre en España mientras la tenista pretende que sea en Estados Unidos, donde crearon su familia y donde ambos siguen residiendo. Una gran noticia la de su futura paternidad sobre la que Santacana todavía no se ha pronunciado públicamente, pero que sus padres, Josep y Encarna, han confirmado felices ante los micrófonos de Europa Press. "Sí, claro, esto es bueno. Los niños siempre son una alegría" ha afirmado la madre del empresario cuando les hemos dado la enhorabuena y les hemos preguntado si están contentos ante la llegada del que será su tercer nieto. "Siempre alegría, siempre vale más una alegría. Esto siempre va bien" ha añadido su progenitor con una sonrisa. Como confiesan, Josep ha encontrado en Raquel a su gran pilar en estos momentos tan difíciles que ha pasado a raíz de su separación de Arantxa y el proceso legal por el presunto delito de alzamiento de bienes. "Eso es verdad, en eso estamos contentos" han reconocido, confirmando que están encantados con la pareja de su hijo que, como destacan, "quiere mucho a los niños también". Muy discretos, Josep y Encarna han evitado revelar si saben ya si va a ser niño o niña. "No somos nosotros para decirlo" han afirmado, asegurando que "lo principal" es que el bebé venga bien y tenga salud. Respecto a cómo se encuentra su hijo, sus padres se han limitado a expresar que "bien", sin entrar en qué esperan del recurso interpuesto por el empresario para evitar su entrada en prisión, ni en cómo es su relación actual con Arantxa: "No la conozco" han dicho al unísono. Mientras Santacana cuenta las semanas para convertirse de nuevo en padre, la extenista podría haber recuperado la ilusión al lado de un hombre canoso con el que ha sido vista en actitud cómplice en Miami. Una noticia de la que los que fueran sus suegros aseguran no saber nada, aunque no han dudado en desearle "que le vaya muy bien". "Lo que queremos todos, ante todo por los niños, es que sean felices todos" han confesado. "Hay que quedarse con lo bueno siempre. Lo principal es que tenemos un bebé en camino y que todo vaya bien" han sentenciado.

Compartir nota: Guardar Nuevo