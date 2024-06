Anabel Pantoja hace oídos sordos a las últimas declaraciones de Dulce

Todo preparado para el concierto de Isabel Pantoja esta noche en Almería. Su equipo ya se encuentra en la ciudad para que todo esté perfecto ante una de las noches más complicadas para la tonadillera tras las últimas informaciones que han salido a la luz estos días sobre su amistad con Mariló de la Rubia. Esta mañana llegaba su sobrina Anabel, que de lo más sonriente aseguraba estar viviendo una de las etapas más felices de su vida tras hacerse público su embarazo y nos comentaba que lo está llevando bien. Eso sí, evitaba hacer declaraciones sobre esa supuesta ruptura amistosa entre Mariló y su tía. En estos momentos, la sobrinísima ya se encuentra en el hotel donde se aloja su tía para ir preparando todos los detalles y le hemos preguntado por la entrevista que ofreció Dulce en '¡De viernes!' y en la que aseguró que odiaba a Pantoja. La que fuera niñera de Isa Pantoja desvelaba que está viviendo un infierno y que no tiene ganas de seguir viviendo porque se ha entregado en cuerpo y alma a una familia a la que ya no pertenece. Ante estas declaraciones, Anabel ha dado la callada por respuesta. Rápidamente, la sobrinísima entraba en el hotel y evitaba desvelar qué le han parecido estas palabra de Dulce y también las últimas declaraciones de su prima Isa, quien aseguraba hace unos días en 'Vamos a ver' que le dolería que su madre tuviera trato con el bebé que espera la influencer y no con su hijo.

