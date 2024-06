Víctimas de abusos en la Iglesia piden el martes ante el Congreso tramitar ya la ley para que no prescriba la pederastia

Víctimas de abusos en la Iglesia pedirán este martes 11 de junio frente al Congreso de los Diputados la tramitación de la ley catalana para que los delitos de pederastia no prescriban. Los protagonistas del documental 'La Huida', Laura Calzada y Jordi de la Mata, y el de 'Examen de Conciencia' y el primer denunciante del caso de pederastia de la Abadía de Montserrat, Miguel Hurtado, se concentrarán frente a la Cámara Baja para exigir que se tramite de urgencia la propuesta de ley de iniciativa autonómica catalana de imprescriptibilidad penal para los delitos de pederastia. El Parlament de Cataluña aprobó el pasado mes de febrero, con los votos a favor de PSC, Comuns, ERC, Junts y Ciutadans, una propuesta de ley de iniciativa autonómica para que los delitos de pederastia no prescriban. La propuesta establece que los delitos de abuso sexual infantil de mayor gravedad (castigados con una pena de prisión máxima de 5 o más años) no prescriban y que el resto de estos delitos lo hagan cuando la víctima cumpla 50 años. Actualmente, la ley está pendiente de ser tomada en consideración por el pleno del Congreso para iniciar su tramitación parlamentaria. Por su parte, las víctimas exigen que se tramite de urgencia y que se realice la votación de toma en consideración "antes del verano". "A pesar de múltiples intentos, ha sido imposible establecer una reunión entre los impulsores de esta importante ley de derechos civiles con el ministerio de Justicia o el grupo parlamentario socialista. En contraposición, el Ministerio de Infancia, dependiente de Sumar, accedió a tener una reunión, que se celebró el lunes 27 de mayo y está actualmente estudiando la propuesta", han apuntado las víctimas. En este sentido, Calzada ha denunciado que su "abusador" vive "un retiro dorado, porque sabe que los delitos que cometió durante décadas van a quedar impunes porque han prescrito". En esta misma línea se ha mostrado De la Mata, que ha dicho que "la prescripción de los delitos de pederastia es la mejor aliada de los abusadores y encubridores para seguir yéndose de rositas y la bestia negra de las víctimas". Por su parte, Hurtado ha recalcado que "no puede haber reparación de las víctimas, sin garantías de no repetición". Además, ha pedido al PSOE y a Sumar "acelerar" la tramitación de la ley. "El Parlament de Cataluña escuchó la voz de las víctimas y tramitó la ley de urgencia. Sorprende que 'el Gobierno más progresista de la historia' no esté haciendo lo mismo. No hay nada más progresista que defender a los sectores más vulnerables de la población de los abusos de los poderosos", ha subrayado.

