Un proyectil estalla cerca de Nazaret en el ataque más profundo desde Líbano desde el inicio de la guerra

El Ejército de Israel ha confirmado este domingo la explosión de un proyectil lanzado desde Líbano, presumiblemente un avión no tripulado con una carga explosiva, que ha alcanzado las inmediaciones de la ciudad de Nazaret en lo que se trataría del ataque más profundo de las milicias libanesas de Hezbolá desde el comienzo de la guerra de Gaza. Israel y el partido-milicia chií llevan intercambiando disparos de artillería en la frontera prácticamente desde el comienzo del conflicto, el 7 de octubre. El Ejército israelí ha confirmado que el proyectil ha estallado en el valle de Jezreel, a 60 kilómetros al sur de la frontera entre Israel y Líbano, y ha reconocido que el sistema de defensa aérea ha sido incapaz de interceptarlo por razones de momento bajo investigación. De igual modo, tampoco han sonado las habituales sirenas de alarma aérea. El presunto dron ha estallado en campo abierto y no ha dejado víctimas que lamentar. Hezbolá todavía no ha asumido la autoría del lanzamiento.

