Declan Rice: "Hay trabajo por hacer antes de la Eurocopa"

El centrocampista inglés Declan Rice admite que "hay trabajo por hacer" si Inglaterra quiere ganar la Eurocopa 2024, después de que el combinado de Gareth Southgate cayese este viernes ante Islandia (0-1) en su último partido amistoso de preparación en Wembley. Ni el resultado ni la actuación fueron la preparación ideal para el intento de Inglaterra de ganar su primer gran trofeo en 58 años, y muchos aficionados se marcharon antes del descanso, cuando un gran número de los que aún estaban presentes abuchearon a los anfitriones. La campaña de Inglaterra en la Eurocopa comienza el domingo contra Serbia, rival del Grupo C, y Rice sabe que es necesario mejorar si los subcampeones de la Eurocopa 2020 quieren llegar lejos esta vez. "Hay trabajo por hacer. Cuando tienes tanto el balón, tienes un par de ocasiones claras, y te ganan 0-1 en casa justo antes de la Eurocopa, no es lo ideal", afirmó el centrocampista del Arsenal. A pesar del inesperado revés, Rice cree que el partido aún puede dar mucho que pensar a Inglaterra, y destacó los aspectos positivos. Rice, de 25 años, fue el jugador con más experiencia sobre el terreno de juego al final del encuentro, e insiste en que Inglaterra estará lista para jugar en Gelsenkirchen. "Voy a quedarme con lo positivo. Hubo muchas actuaciones prometedoras, jugamos con un buen ritmo, siempre intentamos jugar hacia delante. Tenemos que ser un poco más listos. No es ideal que hayamos perdido, pero hay buenas curvas de aprendizaje que podemos aprovechar como equipo. Cada partido es una nueva oportunidad de mejorar, y vamos a estar más que preparados para Serbia", declaró a englandfootball.com.

